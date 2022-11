Il visore Reality One di Apple sta per entrare in produzione

Da tempo Apple sta progettando un visore a realtà mista, ovvero un dispositivo in grado di combinare realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR). Si tratta del progetto Reality One, e dopo tante speculazioni abbiamo finalmente una data.

Secondo una recente notizia, il visore Reality One dovrebbe entrare finalmente in produzione nel mese di marzo 2023. La data di lancio, invece, è prevista per aprile 2023. Il produttore principale del dispositivo sarà la compagnia cinese Pegatron.

Per quanto riguarda la quantità di dispositivi prodotti, questa potrebbe essere minore del previsto. Inizialmente infatti ci si aspettava che Apple avrebbe ordinato attorno a 2,5 milioni di unità. I pezzi reali invece sembrano essere molto meno: sono attese infatti dalle 700.000 alle 800.000 unità.

Con quantità così basse, è poco probabile che Reality One costituirà un grande guadagno per Apple e i suoi fornitori. L’obiettivo, però, non è solo il ricavo a breve termine. Infatti uno degli scopi del progetto è di testare la tecnologia sfruttando anche la brand recognition di Apple, in modo da potere anche inserirsi in una posizione di mercato favorevole per prodotti simili futuri.