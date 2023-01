Il Wi-Fi 6e arriverà presto su iPhone 15, Mac e iPad

Ci sono buone notizie in prospettiva per l’iPhone 15, ma forse non per tutte le sue varianti. Secondo una nota condivisa dagli analisti di Barclays, Blayne Curtis e Tom O’Malley, Apple adotterà lo standard Wi-Fi 6E sui suoi prossimi smartphone. Tuttavia, non è chiaro se tutti gli iPhone 15 saranno interessati o solo i modelli “Pro”, cosa che non sarebbe sorprendente, considerando le scelte di Apple in passato.

Questa sarebbe una novità ben accetta, ma anche un recupero necessario per l’azienda, poiché gli attuali iPhone 14 e 14 Pro utilizzano ancora lo standard Wi-Fi 6 “classico”. È importante notare che Apple ha recentemente aggiunto il supporto per il Wi-Fi 6E ai suoi ultimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, nonché al nuovo Mac mini M2 e agli ultimi iPad Pro da 11 e 12,9 pollici.

Non è la prima volta che si sente parlare dell’arrivo del Wi-Fi 6E su iPhone. Prima dell’iPhone 15, l’iPhone 14 e persino l’iPhone 13 sono stati oggetto di voci simili negli ultimi due anni. Tuttavia, l’adozione di questo standard su una prima serie di prodotti Apple fa pensare che questa volta potrebbe essere la volta buona.

La tecnologia Wi-Fi 6E ha il vantaggio di supportare la banda a 6 GHz, mentre il Wi-Fi 6 “classico” si accontenta di utilizzare le bande a 2,4 GHz e 5 GHz. Il 6E offre quindi velocità teoriche più elevate, minore latenza e minori interferenze nei segnali. Tuttavia, per beneficiare di questi vantaggi, i prodotti Wi-Fi 6E devono essere collegati a router di ultima generazione compatibili con questo standard.

Come ricorderete, l’iPhone 15 dovrebbe essere lanciato da Apple a settembre. Il dispositivo si baserà su una Dynamic Island estesa a tutta la gamma e su un cambio di connettori, con il passaggio (in gran parte forzato dall’UE) a USB-C. I modelli Pro dovrebbero beneficiare di un nuovo chassis in titanio, pulsanti a sfioramento (volume, blocco, ecc.) e un chip A17 Bionic più efficiente, inciso a 3 nm.