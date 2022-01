Iliad annuncia la fibra a 15,99€/mese con velocità fino a 5 GIBT/s

Sono passati tre anni da quando Iliad ha debuttato in Italia creando un vero e proprio “crack” nel mercato degli operatori telefonici. Oggi è un altro di quei giorni perché l’operatore ha deciso di non accontentarsi ma di espandersi alla linea fissa di casa.

L’azienda assicura la miglior tecnologia possibile per la sua fibra, che sulla carta sarà capace di raggiungere picchi di download pari a 5 GIBT/s e di upload di 700 MBIT/s grazie alla tecnologia FTTH. Iliad ha presentato anche il suo router (Iliadbox), sviluppato nei propri laboratori di cui ne assicura il funzionamento per almeno dieci anni.

Ecco tutti i dettagli:

Prezzo di 15,99€/mese per gli utenti con SIM mobile dell’operatore

Prezzo di 23,99€/mese per tutti senza vincoli

Il router è in comodato d’uso ed è gratis.

Compresi minuti illimitati verso fissi e reti mobili in tutta Italia.

In aggiunta anche il Wi-Fi Extender per 1,99€/mese per aumentare la portata della copertura nelle grosse abitazioni.

Ecco il commento dell’Amministratore Delegato di Iliad, Benedetto Levi:

Da mesi riceviamo tantissime richieste da parte dei nostri utenti mobili di lanciare un’offerta in fibra, perché stufi della mancanza di trasparenza di questo mercato. Sono davvero contento di portare oggi nella fibra la stessa trasparenza e qualità che contraddistinguono da sempre le nostre offerte mobili. Una connessione in fibra ultra veloce a un prezzo accessibile potrà semplificare la vita a milioni di persone e dare quella spinta verso la digitalizzazione di cui il Paese ha tanto bisogno.

La promozione di lancio è attivabile già da oggi 25 gennaio 2022. Potete verificare la coperta sul sito ufficiale di Iliad.