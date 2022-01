Le migliori app da avere per gli amanti dello sport

Il mondo degli eSport evolve in modo rapidissimo, come è del resto prevedibile per tutto ciò che ha a che fare con il digitale e la tecnologia. Fino a una decina di anni fa erano poco conosciuti, mentre ora, secondo le statistiche, gli eSports sono sempre più giocati. Giusto per fare un esempio, possiamo dire che League of Legends ha 67 milioni di giocatori ogni mese, 27 milioni che giocano quotidianamente e fino a 7 milioni di atleti che giocano contemporaneamente. Solo qualche dato per inquadrare un fenomeno che coinvolge tutti i Paesi e le fasce d’età. Per tale ragione, chi vuole stare al passo con le novità e magari trovare la via più conveniente per seguire gli eSport su telefonino e tablet, deve informarsi su quali siano le migliori app per riuscirci. Per trovare notizie, video, informazioni, quote di serie A ma anche le quote della serie eSports, servono applicazioni efficaci e piacevoli, sia che si utilizzi un telefono Android, sia che si abbia a disposizione un apparecchio con sistema iOS. Ecco allora una rassegna di alcune delle più quotate, da scaricare, provare, persino giudicare, prima di passare la voce agli amici.

eForce Esports

Un’altra app interessante si chiama eForce Esports. Gli aspetti positivi sono che risulta facile da gestire e non propone troppi aggiornamenti o pubblicità. Dato che si tratta di una app abbastanza recente, il suo approccio diretto piace: propone gli eventi, i punteggi, le statistiche. Il calendario è semplice da gestire e in più ci sono aggiornamenti sulle notizie sportive da tutto il mondo. Disponibile per Ios e Android.

Strafe

Tra le app più amante per gli sSports va segnalata di sicuro anche Strafe, che con pochi comandi risponde a tutte le domande fondamentali. L’unico limite, forse, è la varietà dei giochi, non così estesa come si vorrebbe. Quando si scarica la app, bisogna spiegare quali sono I propri sport preferiti e poi la appa finisce per mostrarti solo quelli, quando ci sarebbero altri settori in cui vale la pena di esplorare. Funziona tanto con Android quando con iOS.





Twitch

I giovanissimi ne vanno pazzi e di fatto per qualcuno si tratta della miglior app per lo streaming di eventi dal vivo. I lati positivi sono molti: video illimitati, informazioni dettagliati sugli eSport preferiti. L’app Twitch dà accesso agli streaming preferiti da qualsiasi luogo: basta cercare quello che si desidera o sfogliare i giochi e si trova sempre qualcosa da guardare. Twitch fornisce ai giocatori di tutto il mondo (sia dilettanti che professionisti) una piattaforma su cui giocare i loro giochi con un pubblico virtuale. Qualcuno contesta il fatto che per usare Twitch serva un account, ma in fondo in questo modo si possono salvare e seguire gli streamer preferiti. E poi, dato che si tratta della migliore app per vedere gli eSports (e non solo) da tanti anni, forse un po’ di ordine serve. Funziona tanto con Android quanto con iOS.





Upcomer Esports

Tra le app che seguono questo nuovo settore in straordinaria espansione, va menzionata anche Upcomer Esports. Si tratta di una piattaforma relativamente recente, che si sta facendo notare per le sue caratteristiche di pulizia e di efficienza. Spesso esagera un po’ con le notifiche, ma per il resto offre informazioni interessanti, risultati in tempo reale, aggiornamenti sui tornei. Anzi, forse questo è un aspetto particolarmente interessante, dato che se si indicano gli eSports preferiti, poi non si manca mai uno scoop. Disponibile per Android e iOS.





ESL Event

Secondo alcuni si tratta della app che garantisce dettagli e approfondimenti migliori nel settore degli eSports. L’unico limite è che segue soltanto ESL, che è certo una delle più grandi leghe di eSports al mondo, ma non li rappresenta tutti. Ci sono però una serie di funzioni interessanti che vanno menzionate, dall’organizzazione di eventi trasversali, che coinvolgono diversi Paesi, fino alla proposta di iniziative nel fine settimana, che spesso sono davvero piacevoli da seguire. Funziona su Ios e Android e poi copre praticamente la maggior parte degli eSports più popolari in questo momento, da Overwatch, a League of Legends fino a Fortnite.

Conclusa la carrellata, non resta che provare le diverse piattaforme e scegliere quella preferita. Tenendo a mente che gli eSports sono diventati un must nel corso degli anni, coinvolgendo non solo i ragazzini ma anche le mamme e i papà. Al punto che qualcuno propone di inserire la disciplina tra quelle Olimpiche. Succederà?