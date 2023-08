In arrivo la connessione via satellite su Android per messaggi e chiamate

Ormai da tempo Google si sta preparando a introdurre la funzione di connettività satellitare ad Android 14. Già i chip Snapdragon forniranno la compatibilità necessaria, ma Google si sta già portando avanti lavorando a una nuova interfaccia nell’app Messaggi pensata per le conversazioni di emergenza via satellite.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

La nuova funzionalità dell’app è riportata dal leaker Neil Rahmouni, che mostra uno screenshot di quello che ci aspetta. Niente di particolarmente strano: l’app appare come al solito, con la differenza che viene specificato che si sta inviando un messaggio via satellite. In più c’è anche un numero sulla destra, che indica quanti caratteri puoi digitare per ogni messaggio (negli screenshot non sembra funzionare correttamente, ma del resto non si tratta del prodotto finito). La possibilità di digitare il testo che si vuole porterebbe questa soluzione molto avanti rispetto ad altri servizi simili.

Un altro dettaglio condiviso riguarda le chiamate. Quando si tenta di effettuare una chiamata di emergenza senza una connessione, l’app suggerirà agli utenti di passare alla connessione satellitare.

Il fatto che Google stia lavorando su chiamate di emergenza via satellite per una delle sue app di prima parte suggerisce che vedremo questa funzionalità sui telefoni Pixel davvero molto presto. Non basta che aspettare.