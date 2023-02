In arrivo OnePlus Ace 2V: avrà il Dimensity 9000?

Da tempo si è a conoscenza dell’intenzione di OnePlus di lanciare un nuovo smartphone Ace, e i rumors suggerivano un nome: OnePlus Ace 2 Dimensity 9000. Grazie a un post su Weibo, abbiamo scoperto che il telefono sarà piuttosto diverso dall’Ace 2 base, e che avrà in realtà un altro nome: OnePlus Ace 2V.

L’immagine viene da una fonte ufficiale: il Presidente di OnePlus China Louis Li. Questa ha rivelato diverse informazioni: la presenza dell’alert slider posizionato in alto a destra, ad esempio, sopra al tasto di accensione. Il tasto del volume, prevedibilmente, è a sinistra.

Il post non ha detto niente riguardo al processore Dimensity 9000: tuttavia c’è scritto che l’Ace 2V offrirà un’esperienza “da flagship”, dunque giudicando i leak precedenti la sua presenza è probabile. In quanto alle altre specifiche, si sospetta una fotocamera posteriore di 64 Megapixel , mentre la ricarica rapida potrebbe essere di 80W.

Il telefono verrà lanciato inizialmente in Cina. Potrebbe sicuramente arrivare sul mercato internazionale, ma sotto un altro nome: non è escluso infatti che lo conosceremo sotto il brand Nord. Tuttavia, per il momento, non c’è ancora nulla di ufficiale.