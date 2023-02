Redmi presenta la nuova tecnologia di ricarica veloce a 300 W

Dopo essere stato il primo brand a superare la soglia della ricarica veloce a 200 W, Redmi si prepara a mettere in atto un’altra innovazione. La compagnia, infatti, ha rivelato una tecnologia di ricarica a ben 300 W.

Secondo Redmi, questa sarebbe in grado di ricaricare lo smartphone da 0 a 100 in appena 5 minuti. È stato dimostrato proprio su un Redmi Note 12 Discovery modificato, usando una batteria da 4,100 mAh e la sovra citata ricarica più che rapida.

C’è tuttavia un però. Infatti, nonostante sia vero che la ricarica possa arrivare fino a 300 W, per ragioni di sicurezza non è proprio così. Infatti lo smartphone sarà alimentato in maniera variabile per evitare sovraccarichi, anche se la velocità è comunque impressionante ed è effettivamente in grado di arrivare ai 5 minuti promessi.

L’adattatore arriverà con tecnologia Double GaN e più di 50 misure di protezione, pur rimanendo di taglia piccola. Tuttavia non sappiamo ancora quanto manchi prima che la tecnologia sia effettivamente usata sul mercato.