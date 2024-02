Innovazioni tecnologiche dell’iGaming nel 2024 e oltre

Il settore dell’iGaming è pronto a subire una serie di avanzamenti tecnologici all’avanguardia che promettono di rivoluzionare l’industria nei prossimi anni, plasmando così il futuro del gioco online. Queste innovazioni offrono esperienze immersive e funzionalità migliorate, aprendo la strada a un nuovo mondo di possibilità per i giocatori.

Realtà Virtuale (VR) e Realtà Aumentata (AR)

Secondo un rapporto di G2, i mercati AR e VR sono attualmente valutati a $31,12 miliardi. Le entrate da AR mobile sono previste aumentare da $12,45 miliardi nel 2021 a $21,03 miliardi nel 2024. Rivoluzionari avanzamenti come casinò VR e piste da corsa AR sono pronti a elevare i livelli di coinvolgimento, trasformando qualsiasi ambiente in un’arena di gioco dinamica e interattiva. I giochi AR/VR coinvolgono i sensi, alimentando l’immaginazione dei giocatori e incoraggiandoli a tornare per un’esperienza fresca e distintiva.

Nell’industria dell’iGaming, la tecnologia della Realtà Virtuale (VR) offre ai giocatori un’esperienza immersiva e interattiva, consentendo loro di creare avatar virtuali 3D personalizzati. Questi avatar, su misura per le preferenze e le personalità individuali, conferiscono un tocco personale all’esperienza di gioco online. Con l’influenza crescente della tendenza del metaverso, unita all’avanzamento della tecnologia e all’aumento dell’adozione, l’industria del gioco d’azzardo potrebbe trarre notevoli vantaggi. Il Metaverso, in particolare, ha il potenziale per creare un’esperienza utente unica e indimenticabile trasportando i giocatori in mondi virtuali di giochi diversi.

Intelligenza Artificiale (AI) e Apprendimento Automatico (ML) nell’iGaming

L’integrazione di elementi di gioco sociale ha trasformato l’industria dell’iGaming. AI e ML hanno svolto un ruolo significativo in questa trasformazione. Riconosciuto per il suo approccio tecnologico, il settore dell’iGaming ha compreso rapidamente il potenziale dell’IA. Ciò ha portato alla sua rapida integrazione in diverse aree come marketing, design e personalizzazione delle esperienze dei giocatori. Tale rapida adozione sintetizza come l’IA non sia solo un game-changer nel migliorare l’efficienza operativa, ma anche nel guidare un’esperienza utente più personalizzata e sicura.

I dati del sondaggio SOFTSWISS dipingono un quadro chiaro: l’IA è sull’orlo di diventare una tecnologia fondamentale. Vediamo come gli operatori dell’iGaming possono incorporare IA e ML nei loro business.



Esperienza di Gioco Personalizzata

L’intelligenza artificiale può adattare le esperienze di gioco alle preferenze individuali, rendendo i giochi più coinvolgenti curando l’esperienza degli utenti come ad esempio i live casino ma con un livello di assistenza “più umano dell’umano”. Queste tecnologie migliorano il servizio clienti fornendo risposte istantanee alle domande, assistendo nella risoluzione dei problemi e guidando gli utenti attraverso la piattaforma di gioco.

I chatbot forniscono supporto 24 ore su 24, gestendo domande comuni e segnalando problemi complessi agli agenti umani. Gli assistenti virtuali aiutano i giocatori a comprendere le regole del gioco, forniscono consigli e garantiscono un’esperienza di gioco senza intoppi.

Misure di gioco responsabile

L’intelligenza artificiale può contribuire a promuovere il gioco responsabile identificando e segnalando comportamenti di gioco potenzialmente problematici e applicando politiche di auto-esclusione. Ad esempio, monitorando il comportamento del giocatore per individuare segni di gioco d’azzardo problematico e suggerendo l’auto-esclusione o altro aiuto. Garantendo che i giocatori rispettino gli accordi di auto-esclusione monitorando e bloccando l’accesso quando necessario.

Questi sono solo alcuni esempi di come l’IA e il ML possano migliorare le esperienze di gioco in termini di personalizzazione, supporto e gioco responsabile. Con l’evoluzione della tecnologia, sempre più aziende sfrutteranno queste caratteristiche.

Utilizzo di blockchain e Criptovalute nell’iGaming

Secondo un rapporto di Crypto Reporter, i giocatori di criptovalute hanno speso circa $30 milioni in criptovalute per le scommesse nel primo trimestre del 2021, che è aumentato a $63 milioni nel primo trimestre del 2022. Ciò indica un aumento di oltre il 116%. Con l’aumento dell’adozione di criptovalute e blockchain, il valore del mercato dell’iGaming era previsto raggiungere i $95,05 miliardi nel 2023. Uno dei principali vantaggi dell’accettazione delle scommesse in criptovaluta sono i costi di transazione più bassi. Le transazioni in criptovaluta sono convenienti in termini di costi. Ciò consente ai casinò di risparmiare denaro e migliorare i propri servizi per i giocatori. Il crescente pubblico delle criptovalute, con oltre 420 milioni di utenti in tutto il mondo, è un’altra ragione per cui le aziende dovrebbero considerare l’accettazione dei pagamenti in Bitcoin. Questo consente alle imprese di raggiungere una vasta base clienti globale, espandendo l’accessibilità e raggiungendo clienti in diverse regioni. Elimina ostacoli ai pagamenti tradizionali, come la necessità di cercare fornitori locali.