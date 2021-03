Instagram: presto si potranno salvare le storie in bozza e pubblicarle in seguito

Fino ad oggi chi fa una storia su Instagram, deve iniziarla e finirla per non perdere il contenuto. Su Twitter, Adam Mosseri (CEO del gruppo) ha annunciato ieri che le cose cambieranno…e in meglio. La piattaforma sta lanciando una nuova funzionalità per salvare le storie sotto forma di bozza, in modo da poterle finire e pubblicarle in un secondo momento.

Si tratta di una gradita funzionalità perché Instragram non ci permette di riprendere la creazione di una storia in un secondo momento: dopo la registrazione di una foto o un video si possono applicare degli effetti ma il passo successivo è la pubblicazione o l’abbandono.

Come specifica il sito americano TheNextWeb, la comparsa di bozze di storie è una buona notizia anche per utenti avanzati che sono abituati a creare storie più professionali garantendo maggiore flessibilità.