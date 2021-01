IOS 14.4 rivelerà le fotocamere non originali che potreste installare per risparmiare

Apple sta rilasciando in queste ore l’aggiornamento a iOS 14.4 e una delle modifiche più importanti (e nascoste) riguarda l’aggiunta di un nuovo popup di avviso sulla gamma iPhone 12 ogni volta che viene rilevata una fotocamera non originale.

In un documento di supporto, l’azienda di Cupertino spiega che gli utenti potrebbero riscontrare tutti i tipi di problemi quando si utilizza una parte non originale. Ad esempio, la fotocamera potrebbe non riuscire a mettere a fuoco o acquisire immagini che non sono nitide, app di terze parti potrebbero bloccarsi mentre la modalità Ritratto potrebbe scattare foto con il soggetto fuori fuoco.

“Solo i tecnici che hanno completato la formazione per l’assistenza Apple e che utilizzano parti e strumenti originali Apple dovrebbero sostituire le fotocamere dell’iPhone. Questi fornitori di servizi includono: Apple, fornitori di servizi autorizzati Apple o fornitori di riparazioni indipendenti che utilizzano parti Apple originali”, spiega Apple.

“Le sostituzioni non eseguite da Apple, da fornitori di servizi autorizzati o da tecnici certificati potrebbero non seguire le corrette procedure di sicurezza e riparazione e potrebbero causare un funzionamento improprio o problemi con la qualità dell’immagine o la sicurezza generale del dispositivo. Le parti della fotocamera Apple sono progettate per adattarsi perfettamente al dispositivo. Inoltre, le riparazioni che non sostituiscono correttamente le viti o le carenature potrebbero lasciare parti allentate che potrebbero danneggiare la batteria, causare il surriscaldamento o provocare lesioni. “

Per quanto riguarda i motivi per cui alcune persone scelgono parti non originali, tutto si traduce in costi minori. Inutile dire che i centri di riparazione Apple hanno dei costi maggiori, sebbene garantiscano il percorso di riparazione da zero a cento.

Il nuovo avviso della fotocamera di iOS 14 potrebbe comparire solo sulla serie iPhone 12 ma evidenzia un politica aggressiva da parte di Apple sulle riparazioni che sicuramente si espanderà nei prossimi anni.