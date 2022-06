iOS 16: le novità di iMessage, dettatura e Wallet

Con iOS 16, Apple propone inedite funzionalità oltre alla nuova lockscreen che abbiamo visto in questo articolo. Ecco le novità di iMessage, Dettatura, Wallet e Apple Pay.

iMessage si evolve

Nell’applicazione iMessage, ora è possibile modificare un messaggio, inviarlo o addirittura richiamarlo prima che il destinatario lo abbia letto. È anche possibile passare dai messaggi letti a quelli non letti, in modo da elaborare più facilmente i tuoi messaggi.

Infine, Shared Play sta arrivando in iMessage – oltre a FaceTime come attualmente – per poter guardare video o ascoltare musica in tempo reale e da remoto con la famiglia o gli amici.

La dettatura si evolve con live text

Per quanto riguarda la dettatura, iOS 16 porterà un miglioramento: la tastiera sarà sempre visibile durante la dettatura, in modo da poter passare velocemente da una modalità all’altra. Anche la punteggiatura verrà aggiunta automaticamente.

Ma la grande novità è altrove: è l’arrivo della funzione Live Text sui video. Sarà così possibile copiare il testo da un video, a patto di metterlo in pausa! È già così nelle foto.

Wallet: chiavi e documenti

Il portafoglio (Wallet) si sta evolvendo per supportare ora chiavi e documenti di identità. Sarà così possibile, ad esempio, condividere la propria chiave digitale (per sbloccare una serratura digitale) con i propri cari in modo facile e veloce dall’app.

Per quanto riguarda i documenti di identità, sarà possibile archiviarli digitalmente nel proprio smartphone, ma solo in alcuni stati americani.

Apple Pay: pagamento in 4 rate

Apple Pay si sta evolvendo con Tap to Pay, che consente a un commerciante di pagare un TPE sotto forma di iPhone. Abbastanza per gestire i pagamenti contactless da iPhone a iPhone. Una caratteristica riservata per il momento agli Stati Uniti.

L’altra novità è Pay Later: come suggerisce il nome, sarà possibile pagare a rate, e gratuitamente, tramite Apple Pay. Apple annuncia un pagamento in quattro rate distribuite su sei settimane.