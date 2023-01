iPad pieghevole nel 2024? Forse no, ma arriverà un modello OLED

Da un po’, di tempo, ormai, diversi analisti hanno previsto l’arrivo di un iPad pieghevole nel corso del prossimo anno. Uno dei sostenitori di questa teoria è Ming-Chi Kuo, fonte di solito molto attendibile, che da ormai un anno afferma che il dispositivo arriverà nel 2024. La situazione, però, essersi complicata.

Infatti è subentrato un secondo analista, il noto Mark Gurman, di reputazione ugualmente attendibile. Quest’ultimo sostiene che non ci sia nessun piano per l’arrivo di un iPad pieghevole in tempi brevi. Quello che ci aspetta sono invece iPad dotati di specifiche più potenti e schermo OLED (finalmente), ma niente foldable.

Si tratta di una situazione particolare, perché entrambi gli analisti in passato si sono dimostrati attendibili e, generalmente, sempre d’accordo. Del resto manca ancora molto tempo, e quello che è certo è che quest’anno non ci saranno molte novità in fatto di iPad. Sicuramente Apple ha in programma qualcosa, e bisognerà aspettare per saperne di più.