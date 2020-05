IPhone 11 e il miliardario che non sa rispondere alle chiamate

Il miliardario Warren Buffett, numero 4 nella classifica delle persone più ricche al mondo, ha recentemente fatto il passaggio da un telefono cellulare vecchio stile a un iPhone 11 trovando incredibilmente difficile eseguire operazioni basilari come fare una telefonata.

In un’intervista a Yahoo Finance, Buffett spiega che lo stesso CEO di Apple, Tim Cook, lo ha aiutato ad abituarsi all’iPhone ma non sa ancora come effettuare chiamate o utilizzare app.

“Sono capitato in California e Tim Cook ha trascorso molte ore nel tentativo di portarmi al livello di un bambino di due anni. E non ce l’ha fatta” aggiungendo che l’iPhone 11 è un “prodotto incredibile”.

E’ abbastanza difficile capire come qualcuno che non sappia usare un prodotto possa dire che questo sia “incredibile” ma Buffet ha preferito non portare l’iPhone all’intervista per paura di non riuscire a rispondere a qualcuno.

Fare una telefonata con un iPhone (e in realtà anche con un dispositivo Android) si riduce a un semplice tocco sull’icona del telefono ma alcune persone trovano complicato il passaggio dai telefoni antichi anche se un iPhone ha una curva di apprendimento più breve.

Consigliamo quindi al signor Warren Buffett di riprovarci e dare un’occhiata ai migliori senior phone del momento. Siamo sicuri che non avrà problemi di budget!