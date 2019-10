IPhone 11: le vendite sono partite bene, parola di Tim Cook

Apple non fornisce più i dettagli sulle vendite di iPhone. I dati e le cifre degli analisti condivisi dai rivenditori di tutto il mondo sono praticamente gli unici indicatori che ci aiutano a determinare se un modello di nuova generazione sta vendendo bene oppure no.

Nelle ultime due settimane, la maggior parte degli analisti ha affermato che la domanda per l’iPhone 11 è stata davvero forte, specialmente in mercati come la Cina e l’India dove la versione più economica di iPhone 11 sta ottenendo risultati sopra le aspettative.

E a giudicare da un’intervista del CEO di Apple Tim Cook al quotidiano tedesco Bild, gli analisti avevano ragione. Cook spiega che il modello di nuova generazione è partito con il botto, sottolineando che in realtà “non potrebbe essere più felice”.

Secondo la CNBC, le dichiarazioni di Tim Cook, nonostante non includano alcun dettaglio sulle vendite effettive della famiglia iPhone 11, hanno contribuito ad aumenti sostanziali del prezzo delle azioni dei fornitori europei di Apple. Il chipmaker Siltronic, ad esempio, ha registrato un aumento del 3% dopo l’intervista.

IPhone 11, un successore diretto di iPhone XR, è più conveniente rispetto al modello che sostituisce. È disponibile negli Stati Uniti a 699$, in calo rispetto al prezzo originale di 749$ per l’iPhone XR.

Si ritiene che questa riduzione dei prezzi abbia reso questa particolare configurazione di iPhone un prodotto più avvincente in mercati come la Cina, dove Apple ha dovuto affrontare la crescente concorrenza dei dispositivi Android.

D’altra parte, le statistiche hanno dimostrato che un numero crescente di clienti sceglie le migliori configurazioni di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, nonostante quest’ultimo raggiunga 1400€.