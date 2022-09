IPhone 14 è uno tra gli smartphone più semplici da riparare

In tanti sono rimasti delusi dall’iPhone 14 e per la sua mancanza di modifiche rispetto alla generazione precedente. Una migliore autonomia e una fotocamera più potente sono dettagli che non rivoluzioneranno le giornate comuni. Tuttavia, Apple ha cambiato molti aspetti con il suo iPhone 14 senza nemmeno menzionarlo nel suo keynote.

Come ogni anno, la piattaforma iFixit ha assegnato un punteggio di riparabilità all’ultimo modello e, sorpresa delle sorprese: è l’iPhone più riparabile dall’iPhone 7.

Questo punteggio si applica a iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Le versioni 14 Pro e 14 Pro Max, invece, sono ancora progettate secondo la vecchia architettura.

Due viti per accedere alle parti interne dell’iPhone 14

L’iPhone 14 può essere aperto dallo schermo o dal vetro posteriore. iFixit rileva che “il nuovo telaio metallico centrale che sostiene la struttura ha richiesto una revisione completa”. Per l’organizzazione, “Apple è tornata al tavolo da disegno e ha rielaborato i componenti interni dell’iPhone per facilitare le riparazioni. Questo aggiornamento è così semplice che i migliori revisori tecnologici del mondo non se ne sono accorti”.

La parte posteriore è fissata solo con due viti e un unico connettore. Per quanto riguarda l’adesivo, sembra meno forte in modo da facilitare il decollo dello schermo. iFixit sembra conquistata, dichiarando che “basta questa guarnizione del lunotto per far piangere di gioia i tecnici dello smontaggio”.

L’iPhone più riparabile da anni

iFixit conclude scrivendo che questa “è la riprogettazione più significativa dell’iPhone dai tempi della X. È difficile valutare l’entità di questo cambiamento”. Dà all’iPhone 14 un punteggio di riparabilità di 7 su 10, che è il punteggio più alto per uno smartphone Apple dall’iPhone 7.

La piattaforma accoglie favorevolmente le sue pressioni sui produttori di smartphone per migliorare la loro riparabilità. Il consiglio di acquisto di iFixit per gli ultimi iPhone: l’iPhone 14, per il suo punteggio di riparabilità.

Si tratta comunque di una buona notizia visto il prezzo degli smartphone e delle materie prime. Più in generale, riparare il proprio smartphone invece di sostituirlo è sempre la scelta migliore e più ecologica.