iPhone 15 avrà finalmente la presa Usb. Prime foto

Il momento, dopo tanta attesa e altrettante indiscrezioni, sembra arrivato. Apple dovrebbe finalmente passare alla presa USB Type-C con il lancio della sua serie iPhone 15 (che dovrebbe avvenire il 13 settembre).

Oggi possiamo dunque dare il primo sguardo alla porta collegata alla Printed Circuit Board dello smartphone. Le immagini condivise da @lipilipsi su Twitter.com mostrano il connettore di iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus e iPhone 15.

Sulla base di indiscrezioni precedenti, iPhone 15 e 15 Plus dovrebbero essere dotati di connettori standard USB Type 2.0 che offrono le stesse velocità di trasferimento dati di 480 Mbps e velocità di ricarica di 20 W della porta Lighting.

L’iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, invece, saranno dotati di connettori USB 3.2 che offrono il primo notevole aumento di velocità dai tempi dell’iPhone uscito nel 2012.



Altri precedenti rumours suggeriscono anche che Apple limiterà il trasferimento dei dati e le velocità di ricarica su cavi e accessori USB- Type C che non fanno parte del suo programma Made for iPhone (MFi).