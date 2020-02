iPhone 9: l’annuncio a metà marzo. Poi, subito in vendita

Il tanto atteso successore di iPhone SE secondo numerose indiscrezioni, dovrebbe essere quasi pronto per esordire sui mercati.



Secondo il noto leaker Evan Blass, che si è fatto conoscere con il suo canale Twitter @evleaks, Apple dovrebbe svelare il dispositivo a metà marzo. C’è una certa confusione riguardo al nome che avrà il telefono: si chiamerà iPhone 9 o iPhone SE 2?



La maggior parte delle voci parlano di iPhone 9 come di un dispositivo che assomiglia all’iPhone 8, con cornici piuttosto voluminose rispetto a quanto siamo abituati a vedere sugli odierni smartphone e il pulsante home fisico con Touch ID. Non manca (ma sono pochi) chi invece sostiene che a bordo ci sarà il Face ID. Le riserve saranno comunque sciolte il prossimo mese, quando il nuovo smartphone della casa di Cupertino sarà presentato.



iPhone 9 sarà dotato del chipset A13 Bionic, che ha debuttato con la gamma iPhone 11. Il dispositivo avrà 3 GB di Ram (1 GB in meno rispetto all’iPhone 11), 64 o 128 GB di spazio di archiviazione e una singola fotocamera posteriore.

Tre i colori disponibili: Space Grey, argento e rosso. iPhone 9 dovrebbe avere un prezzo di ingresso di 399 dollari.