iQOO 11, svelate tutte le specifiche: ci sarà lo Snapdragon 8 Gen 2

Il prossimo flagship di iQOO, il modello iQOO 11, sta arrivando, questo si sa, ma le informazioni rivelate dalla compagnia non sono molte. Fortuna che ci sono i leak: grazie a diverse indiscrezioni possiamo mettere insieme una visione panoramica su questo nuovo smartphone.

In primo luogo di già confermato c’è il chip: il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2, dotato anche di 12 GB di RAM. Il SoC inoltre utilizzerà il nuovo formato per la memoria UFS 4.0, anche se i dettagli a riguardo purtroppo scarseggiano.

Passando alle notizie non confermate, ma probabili, l’iQOO 11 arriverà con un grande display da 6,78 pollici, con refresh rate da 144 Hz e sampling rate da 300 Hz. Ci saranno inoltre una lente principale da 50 Megapixel, una grandangolare da 13 Megapixel e una macroscopica da 8 Megapixel. La selfie cam, invece, sarà da 16 Megapixel.

Per concludere la carrellata di specifiche, segnaliamo la batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce da 120 W. Arriverà in due diverse edizioni tematiche, ispirate al mondo delle corse automobilistiche: la Isle of Man Edition e la Track Edition. Non ci sono ancora date di uscita stabilite, ma è probabile che arrivino entro la fine dell’anno.