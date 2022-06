JBL annuncia le cuffie wireless in-ear e open-format

Dopo l’ondata di cuffie wireless annunciata lo scorso gennaio durante il CES di Las Vegas, il produttore americano JBL ha appena presentato un nuovo paio di cuffie true wireless dal concept originale, le JBL Tune Flex.

A prima vista, le JBL Tune Flex sono delle classiche cuffie wireless, dal formato aperto, senza punte in silicone o isolamento passivo e steli. Tuttavia, JBL ha anche integrato un sistema di fissaggio interno per gli utenti che desiderano sfruttare un vero isolamento passivo. Vengono così offerti tre formati di punte e JBL permette di gestire, all’interno della sua applicazione, la riproduzione del suono in base al tipo di punte con la scelta tra punte aperte o punte isolanti.

Oltre a questo formato originale, le JBL Tune Flex sono dotate di funzionalità di riduzione attiva del rumore che utilizza quattro microfoni, due per auricolare, nonché una modalità Smart Ambient per ascoltare i rumori esterni. Le cuffie beneficiano inoltre di una certificazione IPX4, garantendo così protezione da schizzi, pioggia e sudore. Lato autonomia, JBL annuncia fino a 8 ore di autonomia in cuffia senza riduzione del rumore e ulteriori 24 ore utilizzando il box di ricarica. Tuttavia, il produttore non indica le dimensioni dei trasduttori di bordo, né i codec audio Bluetooth compatibili.

Le JBL Tune Flex saranno disponibili dal prossimo agosto al prezzo di 99,99 euro nelle colorazioni nero, blu, bianco o trasparente.

Altri 3 modelli “normali”

Oltre a queste nuove cuffie wireless, JBL ha annunciato anche il lancio delle cuffie già presentate lo scorso gennaio al CES di Las Vegas, le JBL Live Pro 2, le JBL Reflect Aero e le JBL Quantum TWS .

Ricordiamo che le JBL Live Pro 2 sono cuffie in-ear con aste dotate di trasduttori da 11 mm di diametro e tre microfoni per auricolare per garantire una riduzione attiva del rumore. Sono compatibili anche con Bluetooth multipoint e sono disponibili da questo martedì al prezzo di 149 euro.

Da parte loro, le JBL Reflect Aero hanno caratteristiche simili. Vendute ad un prezzo di 149 euro, sono anche certificate IP68 e possono quindi essere utilizzate in piscina.

Infine, le JBL Quantum TWS sono cuffie wireless dedicate ai gamers. Sono fornite con una piccola punta USB-C che consentirà una connessione a 2,4 GHz con una latenza molto inferiore rispetto al Bluetooth. JBL annuncia quindi una latenza inferiore a 50 ms, contro circa 200 ms per Bluetooth. Prezzo di listino 149 euro.