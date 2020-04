Just Eat, app leader per ordinare pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, lancia The Family. Si tratta della consegna a domicilio di food kit di ingredienti o piatti quasi pronti rispettivamente da usare per prepare o finire di cucinare piatti degni del ristorante preferito a casa.

L’evoluzione del food delivery

Oltre al delivery delle specialità dei ristoranti, manna dal cielo della quarantena, arrivano ora nelle case degli italiani anche prodotti quasi ready-to-eat. Grazie alla proposta di The Family ristoratori uniti per te di Just Eat, nasce un progetto innovativo. A dargli la spinta, da una parte l’obiettivo di sostenere il comparto della ristorazione in un momento di emergenza critico. Dall’altra il desiderio di coinvolgere i tanti provetti chef in quarantena con un passatempo piacevole e gustoso. L’idea di The Family, del laboratorio food Soul-K, riunisce 14 “ristoratori uniti” che gestiscono oltre venti ristoranti tra Milano e la provincia di Monza e Brianza, per realizzare proposte semi-pronte, semilavorate o ingredienti freschi selezionati. Come? Le proposte vengono portate a casa da Just Eat in formato kit fai da te per creare piatti, assemblarli o semplicemente cuocerli.

Quattro proposte per tutti i gusti

Just Eat The Family, ristoratori uniti per te, ha delineato quattro proposte per ogni gusto. Dai sapori tradizionali della cucina italiana, spaziando per l’hawaiano poké, fino al messicano e alla gastronomia urbana, non manca niente. Nel dettaglio, ecco i quattro food kit pronti da ordinare con un click. Il primo si chiama Kokua Pokè. Prevede quattro kit (Tasty, Cool, Sweet e Aloha!) e un’ampia scelta di proteine per personalizzare ogni bowl. Oppure ci sono i menù già selezionati e solo da comporre a casa. Il secondo è El Rej del Burrito dal tocco messicano. Qui la possibilità di scelta delle proteine si trova nei diversi kit: El Jefe Kit, El Comandante Kit, La Princeza Kit, El Don Kit. Poi c’è Zzapi che offre un’ampia varierà di impasti e tanti condimenti per preparare a casa una pizza come nei migliori locali. E il quarto è Gastronomia Urbana che si ispira alla tradizione della cucina italiana. E’ un vero viaggio culinario made n Italy attorno a lasagne alla bolognese, pizzoccheri alla Valtellinese, cotoletta alla milanese, pesce alla ligure, tanto per citare qualche piatto.

Bontà e sicurezza garantite

Bontà e sicurezza sono le parole d’ordine della nuova proposta di Just Eat. Della bontà abbiamo assaggiato nei paragrafi sopra qualche “stuzzichino”, della sicurezza ne parliamo ora. Tutti i prodotti di The Family sono controllati lungo l’intera filiera. E sono cucinati secondo le più stringenti norme igieniche. Il personale indossa guanti e mascherine e lavora in ambienti sanificati ogni giorno. Confeziona gli alimenti freschi in vaschette sigillate, pensate per proteggere i clienti e per conservarsi più a lungo in frigo. Le consegne avvengono in modalità contactless. Introdotta da Deliveroo a inizio epidemia e seguita subito da Just Eat da settimane, assicura il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e senza contatti diretti tra rider e cliente. I pagamenti in contanti sono stati disabilitati e ai rider vengono offerti guanti, mascherine e gel disinfettante.