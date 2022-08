La beta della Miui 13 basata su Android 13 arriva per i modelli Xiaomi 12 e 21 Pro

Dopo che Google ha reso ufficiale Android 13 nella giornata di Ferragosto, i diversi produttori di smartphone stanno facendo a gara per annunciare la beta pubblica del proprio sistema operativo.

L’account MIUI di Xiaomi ha pubblicato su Twitter un messaggio per avvertire gli uteti che Android 13 beta è ora disponibile per gli smartphone Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro con ROM globale. I primi 200 utenti per ciascun modello avranno la possibilità di testare il nuovo sistema operativo in base all’ordine di arrivo.

Tutti i candidati sono invitati a seguire lo speciale canale Telegram per i dettagli sull’aggiornamento OTA. Inoltre, devono possedere la ROM stabile MIUI Global ed essere membri della Mi Community con un account Mi.

Xiaomi ha anche ricordato agli utenti di eseguire il backup dei propri dati. L’aggiornamento per il modello Xiaomi 12 corrisponde alla versione 13.0.4.0 TLCMIXM, mentre quello per lo Xiaomi 12 Pro corrisponde alla versone MIUI 13.0.4.0 TLBMIXM. L’aggiornamento pesa 4,23 GB e porta con sè anche anche le relative patch di sicurezza.