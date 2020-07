La nuova tecnologia AI di Facebook rivoluzionerà gli apparecchi acustici

Esistono molte aree di applicazione per la nuova IA di Facebook, una di queste si chiama RTX Voice e promette di aiutare concretamente tutti coloro che soffrono di disturbi dell’udito.

Sul proprio blog dedicato, il gigante californiano ha svelato una novità che potrebbe migliorare l’esperienza di ascolto delle persone attraverso apparecchi acustici, soprattutto in luoghi pubblici, feste o ristoranti, ma può essere applicata anche alla realtà virtuale e aumentata o nel settore dell’assistenza personale.

Facebook spiega che è in grado di isolare le voci di un massimo di 5 interlocutori sopra un rumore di fondo, mentre il suo sistema è in grado di monitorare diversi interlocutori e di mantenere costantemente le loro voci separate per un ascolto più chiaro.

Per ottenere il risultato come quello di questo video, Facebook afferma di aver usato molte funzioni per addestrare l’intelligenza artificiale. Una di queste è stata progettata automaticamente per il monitoraggio vocale in modo che le frequenze di ciascun diffusore rimangano centrate su canali diversi. L’allenamento dell’IA è stato fatto con due, quattro, quindi cinque voci e infine un gruppo più numeroso.

Il sistema proposto da Facebook ha ottenuto un risultato migliore basandosi su una rete neurale in grado di operare direttamente sulle frequenze.