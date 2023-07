La serie iPhone 15 avrà una batteria molto, ma molto più potente

Un nuovo rumor, proveniente da un dipendente di una fabbrica cinese Foxconn, la linea di iPhone 15 vanterà di ingenti miglioramenti per guanto riguarda la batteria. Tutti e quattro i modelli della gamma saranno in questo modo potenziati: vediamo come.

Ecco cosa cambierà: l’iPhone 15 avrà una batteria da 3.877 mAh, l’iPhone 15 Plus avrà 4.912 mAh, l’iPhone 15 Pro avrà 3.650 mAh e l’iPhone 15 Pro Max avrà 4.852 mAh. Per fare un confronto, l’iPhone 14 ha una batteria da 3.279 mAh, l’iPhone 14 Plus e Pro ne hanno una da 4.323 mAh.

Se la voce risultasse vera significherebbe che la nuova serie avrà una batteria davvero potente. È la prima volta che un iPhone si avvicina così tanto ai 5.000 mAh e, considerando i chip ultra ottimizzati realizzati internamente da Apple, l’autonomia su tutti questi modelli dovrebbe essere eccezionale. Secondo un rumor precedente, del resto, i nuovi iPhone saranno leggermente più spessi: questo confermerebbe proprio le ipotesi di una batteria più grande.

Un’altra voce proveniente da Weibo afferma che la memoria di base dell’iPhone 15 Pro sarà di 256 GB, il doppio dell’attuale. I modelli non-Pro, invece, rimarranno a 128 GB.