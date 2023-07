ZTE presenta il tablet Red Magic ottimizzato per il gaming

ZTE ha svelato il suo primo tablet, Red Magic, che non sarà un dispositivo come altri. Infatti si tratterà di un tablet da gaming davvero interessante, con uno schermo molto grosso per tutte le esigenze.

Red Magic avrà infatti un display IPS LCD da 12,1 pollici con risoluzione 1600 x 2500px, un refresh rate di 144 Hz e un campionamento del tocco di 240 Hz. Sarà inoltre in grado di arrivare fino ai 600 nit di luminosità ed è dotato di cornici sottili e simmetriche. Lo schermo può anche essere abbinato a tastiera, mouse o joystick per un’esperienza simile a quella di un desktop.

Il dispositivo è dotato del chipset Snapdragon 8+ Gen 1 insieme a 12/16 GB di RAM e 256/512 GB di memoria. Naturalmente, visto che si tratta pur sempre di un dispositivo per il gaming, il tablet Red Magic avrà un sistema di raffreddamento ICE Magic in grado di abbassare la temperatura del dispositivo di fino a 5°C durante le sessioni di gioco intensive.

Red Magic avrà poi una fotocamera frontale da 16 Megapixel e una singola fotocamera posteriore da 13 Megapixel. La batteria avrà una capacità di 10.000 mAh e supporterà la ricarica rapida da 80 W, in grado di alimentarlo completamente in meno di un’ora. Il lato software è gestito da Red Magic OS 8.

Il tablet Red Magic parte da CNY 3.899 (459€) per la versione da 12/256 GB, mentre la versione da 16/512 GB ha un prezzo di CNY 4.599 (583€). Le vendite aperte in Cina iniziano l’11 luglio, mentre la disponibilità internazionale deve ancora essere dettagliata. Per quanto riguarda gli accessori, la Smart Magnetic Keyboard costa CNY 599 (76€), mentre la penna è disponibile a CNY 399 (50€).