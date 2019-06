La storia inedita di Super Mario Bros

Nel 1985 nasce il Regno dei Funghi la dimora pacifica dei rospi fino al giorno in cui Bowser e i suoi malvagi servitori decisero di invaderla. Usando una potente magia Bowser trasforma i Rospi in mattoni e conquista rapidamente la terra. Solo la principessa Peach con il suo speciale potere può rimuovere la maledizione di Bowser e salvare la sua gente.

E allora Bowser, vero cattivo, gioca di astuzia e di anticipo e rapisce la principessa nascondendola nel suo castello. A quel punto tutte le speranze sembrano perse e l’oscurità incomincia a regnare. Così nasce la storia e il gioco di Super Mario Bros, l’eroe e il salvatore della principessa Peach.

Cosa succede nel 1988?

Una sera del 1988 Mario ebbe uno strano sogno con una lunga scala che conduce ad una porta. Non appena la porta si apre scopre un mondo mai visto prima. Improvvisamente sente una debole voce che dice: “Benvenuto a Subcon, la terra dei sogni, siamo stati maledetti da Wart e siamo completamente sotto il suo malefico incantesimo. Finalmente sei arrivato Mario, per favore aiutaci a sconfiggere Wart e restituisci Subcon al suo stato naturale. Questa maledizione nel mondo reale non ha alcun effetto su di te Mario. Ricorda, Wart odia le verdure. Per favore aiutaci!”

In quel momento un tuono stordisce Mario che perde l’equilibrio e cade a testa in giù. Dopo un po’ si sveglia di soprassalto trovandosi seduto nel suo letto. Per schiarirsi la testa, Mario parla con Luigi e decide di sconfiggere Wart. I boss alla fine di ogni mondo possono ora essere saltati come un normale nemico e a differenza dei mostriciattoli di Super Mario Bros 3 basta un solo colpo per sconfiggerli. Quando Bowser viene sconfitto Peach può finalmente essere salvata.

Il regno di Mario nell’edizione del 1989

C’era una volta un mondo pacifico chiamato Sarasaland. In questo mondo esistevano 4 regni chiamati Birabuto, Muda, Easton e Chai.

Un giorno i cieli di Sarasaland vengono improvvisamente coperti da un’enorme nuvola nera dalla quale spunta il mostro spaziale Tatanga che ha l’obiettivo di conquistare il regno. Tatanga ipnotizza la gente di tutti i regni in modo da poterli controllare a suo piacimento e così facendo assume il controllo di Sarasaland. Come se non bastasse, la sua voglia di potere lo induce a voler sposare la Principessa Margherita di Sarasaland e farne la sua regina.

Mario fortunatamente viene a conoscenza di questi eventi e inizia subito il viaggio nel Regno Chai, dove la Principessa Daisy è tenuta prigioniera. Mario è l’unico personaggio che può sconfiggere Tatanga, liberare la gente dalla sua ipnosi interstellare e salvare la principessa Daisy.

Mario e Luigi il Regno dei Funghi

Nel 1990 grazie alle azioni coraggiose di Mario e Luigi il Regno dei Funghi viene liberato dalle cattive grinfie di Bowser e dei suoi Koopas. Tuttavia Bowser non rimane a guardare e per vendicarsi ordina ai sette Koopaling di scatenare il caos.

Questi piantagrane rubano bacchette magiche reali da ogni paese nel mondo dei funghi e usano il potere per trasformare il re di ogni paesaggio in un animale. Ora tocca a Mario e Luigi recuperare le bacchette e restituire i governanti alle loro forme umane.

Mushroom World, il viaggio di Mario e Luigi nell’isola di Yhoshi

Nel 1991 dopo aver restituito la pace a Mushroom World, Mario e Luigi decidono di fare una piacevole vacanza con la principessa Peach. Partono molto a sud per Yoshi Island nella magica nazione insulare dei Dinosaur Land. Poco dopo essere arrivato sull’isola la principessa Peach improvvisamente scompare. Mentre Mario e Luigi la cercano disperatamente scoprono uno strano uovo che improvvisamente si schiude e dal quale esce uno strano piccolo drago che si fa chiamare Yoshi.



Il drago esclama:<<tartarughe mostruose sono apparse di recente in questa Terra dei Dinosauri ed hanno usato la magia per sigillare i miei amici dentro le uova. Ho provato ad aiutarli ma le tartarughe sono incredibilmente forti e vogliono ipnotizzare anche te… Ti prego, vieni con me a salvare i miei amici>>.

Allora Mario e Luigi iniziano un’altra avventura nella speranza di salvare gli amici di Yoshi e la principessa Peach.

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

L’edizione del 1996 presenta un nuovo intruso Wario il mostricciatolo e malvagio insetto che si appropria del castello della principessa e mette sotto il suo controllo il popolo di Mario Land con un incantesimo.

Wario ha sparso 6 monete d’oro fuori dal castello della principessa e senza di esse non è possibile entrare nel castello per affrontarlo definitivamente e sconfiggerlo. La mission del gioco questa volta consiste nel raccogliere innanzitutto tutte le 6 monete e successivamente attaccare Wario nel castello e salvare tutti!

Super Mario 64: anno 1996

Mario, per favore, vieni al castello. Ho preparato una torta per te. Distinti saluti, Principessa Toadstool.

Il gioco inizia con questo messaggio della principessa Peach e vede Mario subito eccitato per l’invito ricevuto. Pronto per andare dalla sua Peach, Mario parte subito alla ricerca ma il tragitto sembra troppo tranquillo, hmmm, qualcosa non va…. Scuotendo la sua inquieta premonizione, Mario entra nel silenzioso castello dove viene accolto da queste burbe parole: “Nessuno è a casa! Ora scram! Bwa, ha, ha… Il suono sembra venire da tutte le parti. Chi c’è?

Ho sentito quella voce da qualche parte prima…

Mario inizia a cercare in tutto il castello e trova la maggior parte delle porte chiuse ma trovandone una aperta sbircia dentro. Appeso al muro si intravede il dipinto più grande che ha mai visto, sembra che arrivi proprio da dietro quel quadro quella voce strana. Incuriosito e avventuroso com’è l’eroe Mario senza pensarci due volte si reca verso il dipinto e un altro mondo si apre davanti ai suoi occhi.

E così inizia la più grande di tutte le avventure!

Una volta all’interno del dipinto, Mario si ritrova a combattere Bob-ombs. Bob-omb Buddies progetta di prendere il controllo del Castello dei Funghi e per realizzare questo ha in programma di convertire anche i residenti del mondo della pittura, in mostri. Se non viene fatto nulla tutti quei mostri inizieranno presto a traboccare dall’interno del dipinto. Un piano così maniacale altro non può essere che il lavoro di Bowser! Anche la Principessa Toadstool e il rospo sono scomparsi. Bowser deve averli presi e sigillati all’interno del dipinto.

Adesso il compito di Mario è quello di recuperare immediatamente le stelle del potere prima che gli abitanti di questo mondo diventino l’esercito di Bowser. Grazie alla saggezza e alla sua forza Mario recupererà le stelle del potere e riporterà la pace nel castello dei funghi.

Super Mario Sunshine

Immaginando il sole rilassante accompagnato dal suono delle onde che si infrange dolcemente sulla riva del mare viene rilasciata il 25 agosto del 2002 Super Mario Sunshinie. Lontano dal trambusto del Regno dei Funghi regna l’isola resort e Mario e la principessa Peach approfittano per rilassarsi e distendersi in un paesaggio che brilla come una gemma nelle acque del mare del sud.

Tuttavia il loro piano va storto perché stranamente gli abitanti dell’isola ritengono che sia proprio Mario la persona responsabile dell’inquinamento del paesaggio e della privazione delle fonti di energia. Ora il falsamente accusato, Mario, ha una nuova missione dovrà ripulire l’isola, catturare il cattivo e cancellare le maldicenze degli abitanti dell’isola.

Il picnic di Mario con la sua adorata Principessa

Il 15 maggio del 2006 viene rilasciata la versione ufficiale New Super Mario Bros e l’amato sovrano del Regno dei Funghi viene spazzato via da un assalitore sconosciuto. La principessa Peach viene rapita mentre si gode un picnic con Mario, precisamente nel momento in cui Mario dopo aver avvistato del fumo fuoriuscire dal castello corre verso il fuoco per spegnerlo. La principessa sparisce.

Chi c’è dietro la scomparsa della Principessa Peach?

Chi c’è dietro l’attacco al castello di Peach? I due incidenti sono collegati? E’ arrivata l’ora che Mario prenda tutti i mega funghi del percorso per portare a termine la missione, salvare la principessa e il regno dei funghi.

Super Mario Galaxy

E’ la versione caratterizzata dalla comparsa di un’enorme cometa che vola nei cieli del regno dei funghi. Siamo nel 2007 e un giorno una cometa ricopre l’intero cielo del regno e rilascia magicamente cadere un flusso di stelle cadenti (star bits). I rospi raccolgono tutte le star bits portandole al castello e con un incantesimo si rigenerano dando forma ad una grande stella del potere.

Una notte Mario riceve una lettera:

Caro Mario,

Ti aspetterò al castello la notte dello Star Festival. C’è qualcosa che mi piacerebbe darti.

da Peach

Con l’invito in mano Mario si dirige verso il castello proprio mentre il Festival delle Stelle è in pieno svolgimento. Una nuova avventura inizia.

New Super Mario Bros. Wii

La versione del gioco del 2009 si presenta viva di avvenimenti. E’ il compleanno della principessa Peach e il suo castello è pieno di regali. Mario e Luigi festeggiano con i rospi il grande evento ma all’improvviso la Principessa Peach viene rapita dagli invasori e fuggono via con un gigantesco dirigibile. Mario e Luigi e anche Toad Giallo, Blue Toad e Yoshi perseguono il dirigibile per salvare la principessa. Insieme, i quattro partono per un nuovo viaggio avventuroso.

Super Mario Galaxy 2

Come nella versione Galaxy, dove ogni cento anni cade una cometa sul regno dei funghi, anche in Super Mario Galaxy 2 una polvere splendente riempie il cielo di stelle luminose. Mario corre attraverso il campo con le stelle che cadono intorno a lui ma all’improvviso nota una strana luce nell’erba. Mentre scruta cautamente tra le canne vede una piccola Luma persa. Con il piccolo Luma nascosto sotto il berretto, Mario si precipita al castello ma quando arriva qualcosa di inaspettato lo aspetta. Il castello è sotto l’assedio di un vecchio nemico e la principessa Peach viene portata in un’altra galassia!

Super Mario 3D Land

Nel Regno dei funghi, c’è un albero misterioso con un ramo a forma di coda. Una notte una tempesta feroce assale il regno dei funghi. Preoccupata per l’albero di coda la principessa Peach va a controllare, ma non torna più.

Mario si precipita verso l’albero della coda e scopre che le sue foglie sono sparite. Tutto ciò che rimane è un albero spoglio e una busta. Dentro la busta trova una fotografia della principessa Peach in mano a Bowser. Così Mario si precipita a salvarla!

New Super Mario Bros. 2

Mario e Luigi visitano il castello della principessa Peach. Si divertono a chiacchierare con la principessa delle loro avventure. Mentre la principessa Peach saluta, Mario e Luigi usano le trasformazioni della coda per afferrare un mucchio di monete dal cielo. Non appena atterrano per una pausa succede che un’ombra nera si avvicina da sopra. Si sente un forte boom e i servitori di Bowser appaiono in un aereo, atterrano e rapiscono nuovamente la principessa.

In un primo momento Mario e Luigi rimangono sorpresi a guardare come la principessa Peach chiede aiuto mentre viene rapita. Ma poi subito gli eroi ripartono all’inseguimento e inizia una nuova avventura!

New Super Mario Bros. U: 2012

La banda di Bowser ha conquistato il castello della principessa Peach e la detengono in prigione.Questa volta, l’obiettivo del viaggio è il castello occupato di Peach. Mario e gli amici devono ora attraversare una nuova terra per ritornare al castello e salvare la principessa. Lungo la strada incontrano sette Koopaling che controllano ciascuno il proprio mondo, oltre a Kamek, Nabbit, Bowser Jr. e molti mostri minori come Goomba. Nel frattempo il castello di Peach è stato trasformato in un riflesso malvagio di Bowser ma viene finalmente sconfitto tornando tutto alla normalità.

Super Mario 3D World: 2013

Durante una celebrazione serale, Mario e gli amici trovano una scintillante pipa fuori dal Castello della Principessa Peach. Curiosi, sbirciano dentro e scoprono un regno fatato! Bowser ha catturato le Principesse Sprixie, così Mario e gli amici iniziano una nuova avventura! Super Mario 3D World è un videogioco sviluppato e pubblicato da Nintendo per console e videogiochi Wii U. Il gameplay è simile alle precedenti serie con giocatori che passano attraverso livelli individuali per raggiungere Bowser.

Il gioco introduce anche un potenziamento chiamato Super Bell che trasforma il personaggio in un gatto, consentendo loro di arrampicarsi sui muri e utilizzare un attacco scratch oltre a un selettore di personaggi. Il gioco ha avuto un successo finanziario non indifferente vendendo oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo e diventando il secondo videogame più venduto sul sistema Wii U.

Super Mario Maker

Distribuito in tutto il mondo a settembre 2015 Super Mario Maker offre l’opportunità ai giocatori di creare e condividere i propri corsi personalizzati basati sull’esperienza di gioco. Incredibile no!

La versione Maker ha ricevuto recensioni positive sin dalla uscita e a maggio 2016, oltre sette milioni di corsi sono stati creati da giocatori di tutto il mondo, a loro volta giocati oltre 600 milioni di volte. Super Mario Maker 2 uscirà per Nintendo Switch il 28 giugno 2019.

Super Mario Run

Il gioco è stato prodotto dal creatore della serie Shigeru Miyamoto ed è sviluppato principalmente dallo stesso team che aveva progettato New Super Mario Bros per Nintendo DS. La versione di Super Mario Run per i dispositivi iOS è stato rilasciata a dicembre 2016 mentre quella per Android a marzo 2017. In questa versione oltre a Mario si può giocare con molti altri personaggi, ognuno con le sue particolari abilità.

Mario avanza senza sosta in ogni livello esibendosi in una grande varietà di salti e con abili mosse raccoglie monete raggiungendo infine il traguardo. Per raggiungere il castello di Bowser bisogna completare 24 emozionanti livelli. Dopo aver salvato la Principessa Peach, apparirà il mondo stella, un mondo speciale costituito da nove livelli.

Per giocare gratis su App Store clicca qui. A differenza di molti altri giochi per dispositivi mobili che utilizzano un approccio free-to-play, Super Mario Run per dispositivi Android viene offerto come demo gratuita ma per sbloccare il resto del contenuto rimanente del gioco è necessario pagare un prezzo di € 10,99. Il gioco ha più di 100.000.000 di installazioni e richiede che sul smartphone sia installa la versione Android 4.2 o quelle successive.

Molto interessante è la versione Super Mario Run Remix 10 strutturata su 10 brevi livelli e una volta terminati si affronta un minigioco che premia regalando nuovi elementi per il regno.

Il migliore gioco della serie Super Mario Odyssey: 2017

Il gioco è stato sviluppato dalla divisione Entertainment Planning & Development di Nintendo poco dopo l’uscita di Super Mario 3D World nel 2013. A differenza delle precedenti versioni come New Super Mario Bros e Super Mario 3D World tutte rivolte a un pubblico indeterminato, la versione Odyssey è stata progettata per attrarre i fan principali della serie. Il gioco presenta anche una canzone a tema vocale, Jump Up, Super Star!

Con Mario Odyssey si esplorano incredibili luoghi lontani dal regno dei funghi in una fantastica avventura tridimensionale in 3D.

Mario ha un nuovo alleato Cappy e incredibili nuove abilità come il potere di catturare e controllare oggetti, animali e nemici, raccogliere Lune Potere in modo da poter potenziare il dirigibile Odyssey e salvare la Principessa Peach dai piani di nozze di Bowser!

Super Mario Odyssey ha ricevuto riconoscimenti universali e ha venduto 14,44 milioni di copie rendendolo il secondo gioco più venduto dello Switch. Molti critici lo hanno definito uno dei migliori giochi della serie, con particolare apprezzamento per la sua inventiva e originalità. Ha anche vinto numerosi premi e riconoscimenti.