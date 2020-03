L’aggiornamento alla Magic UI 3.0 per Honor 20 e View 20. Le novità.

Honor ha annunciato che, a partire dal 15 marzo, inizierà a distribuire l’aggiornamento alla Magic UI 3.0 per Honor 20, Honor 20 Pro e Honor View 20.

Il brand di Huawei rilascerà inoltre gradualmente EMUI 10 per il modello 9X. Honor ha affermato che la Magic UI 3.0 per Honor 10, 10 Lite, 20 Lite, 8X, 9X Pro e V10 è in fase di test, ma non ha però condiviso alcuna finestra temporale per il suo lancio.



La Magic UI 3.0 è dotata di un nuovo design che consente agli utenti di navigare fra le funzioni dei propri smartphone più comodamente, riducendo al minimo l’affaticamento visivo e incrementando la leggibilità. Inoltre, la saturazione del colore è stata ottimizzata tra la modalità normale e la modalità scura.

UI 3.0 include anche elementi visivi evoluti e consente un’esperienza multimediale intelligente grazie alla funzione multi-schermo.

Il produttore cinese ha apportato alcuni miglioramenti al comparto fotografico: gli utenti possono ora implementare filtri appena prima di scattare la foto.



L’app della fotocamera offre anche un look moderno e semplifica lo zoom sugli oggetti.

Sul fronte della sicurezza, i dispositivi che eseguono la nuova interfaccia saranno protetti tramite il sistema operativo Trusted Execution Environment auto prodotto.