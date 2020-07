L’app di Banca Sella su Huawei AppGallery

La Huawei AppGallery si arricchisce oggi di una nuova app bancaria.

Si tratta dell’app Sella, grazie alla quale tutti i clienti di Banca Sella e di Banca Patrimoni Sella & C. che possiedono un device Huawei HMS, potranno consultare le informazioni relative a tutti i loro conti correnti, anche di altre banche, grazie al servizio di account aggregation introdotto da Banca Sella all’inizio di quest’anno. In questo modo sarà possibile visualizzare il saldo complessivo o dei singoli conti, la lista dei movimenti, effettuare bonifici e gestire e pianificare le proprie esigenze finanziarie tramite un’unica app.

AppGallery, ad oggi, vanta oltre 60.000 app già integrate con HMS Core e l’arrivo di Banca Sella e di Banca Patrimoni Sella & C. conferma, ancora una volta, il percorso intrapreso per incrementare l’offerta di soluzioni per la gestione del proprio denaro.

L’arrivo dell’app Sella si aggiunge ai recenti arrivi di altre app bancarie, come quella di RelaxBanking Mobile e quella di UBI Banca.