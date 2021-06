L’app di Google in crash su Android: ecco come risolvere

Alcuni utenti stanno segnalando diversi crash dell’app di Google per Android. Sembra infatti che il nuovo aggiornamento sia la causa di una serie di problemi. Mentre Big G lavora a una nuova patch, è fortunatamente disponibile una soluzione temporanea.

I crash dell’ultimo aggiornamento di Google

Sembra che la versione beta 2.24.7.29.arm64 dell’applicazione di Google sia instabile su alcuni dispositivi. Le specifiche variano da uno smartphone all’altro, e il problema non colpisce tutti. Gli utenti affetti dal problema, però, segnalano continui blocchi dell’app.

Il consiglio offerto dalla stessa Google è di eseguire un riavvio del dispositivo, ma in alcuni casi questo può non avere effetto. La soluzione più efficace sembra invece consistere nello svuotare la cache dell’applicazione. Per farlo, è sufficiente aprire le impostazioni dello smartphone, selezionare “gestione app” e cercare la voce dell’applicazione Google. Qui si troverà l’opzione per cancellare i dati della cache, che dovrebbe risolvere il problema.

Nel frattempo, l’azienda sta lavorando per risolvere i crash. La pagina Twitter ufficiale di Android recita: