Samsung potrebbe svelare Galaxy Watch 4 il 28 Giugno

Alla fine di febbraio, rumors provenienti dal Web suggerivano che Samsung potesse abbandonare Tizen (il suo sistema operativo interno per orologi connessi) in favore di Wear OS. Un mese dopo, Google e Samsung hanno più o meno formalizzato la collaborazione, annunciando una partnership per lo sviluppo del “nuovo” Wear OS.

Queste informazioni suggeriscono quindi che il futuro Galaxy Watch 4 del produttore coreano sarà basato su Wear OS.

Annuncio al MWC 2021

Samsung ha annunciato che terrà una conferenza virtuale il 28 giugno alle 19:15. Ciò consentirà all’azienda di “ svelare la sua visione sul futuro degli orologi connessi”. È quindi molto probabile che il nuovo Galaxy Watch 4 sarà presentato insieme alle sue varianti, così come il nuovo sistema operativo.

Infine, la locandina permette di intravedere due telefoni, tra cui un pieghevole e un logo Knox, che potrebbero anticipare altri dispositivi o innovazioni software, tra cui delle soluzioni per la domotica.

Appuntamento a martedì prossimo.