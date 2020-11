L’app YouApp di Banco BPM sull’App Gallery di Huawei

Continua senza sosta il lavoro di Huawei su AppGallery, al fine di portare nuove applicazioni sullo store di sua proprietà, oggi una vera terza via, ossia un’alternativa agli store di Google e Apple.



Il produttore cinese ha infatti annunciato l’arrivo di YouApp di Banco BPM che va ad arricchire il segmento delle app per il settore bancario e si aggiunge al lancio dell’app Webank, avvenuto qualche settimana fa.

Attraverso l’applicazione YouApp, i clienti di Banco BPM possono gestire le principali operazioni bancarie, come bonifici e le ricariche telefoniche, pagare i bollettini postali premarcati, i MAV e RAV semplicemente inquadrando il QR code con la fotocamera dello smartphone, mantenendo inoltre sotto controllo i propri investimenti. L’applicazione YouApp permette una personalizzazione completa in base alle proprie esigenze. Da oggi, tutti coloro che dispongono di un device HMS potranno quindi godere dei numerosi benefici offerti dall’app di Banco BPM.

“Continua senza sosta l’impegno di Huawei nell’arricchire, giorno dopo giorno, il proprio ecosistema, con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente il più completa possibile. Ecco quindi che l’arrivo di YouApp di Banco BPM rappresenta un ulteriore traguardo, testimoniando la fiducia di sempre più partner del mondo finanziario e bancario che rendono le loro app disponibili su HUAWEI AppGallery” – commenta Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei CBG Italia.

“Banco BPM sta proseguendo nella realizzazione di una serie di iniziative in ambito digitale, ampliando la disponibilità delle proprie soluzioni anche su piattaforme nuove come l’App Gallery di Huawei. Ciò consente di offrire esperienze multi-device sempre più innovative, in linea con le migliori best practice di mercato e capaci di migliorare il livello di soddisfazione complessivo della clientela” – dichiara Stefano Cioffi, Responsabile Servizi Digitali e Open Banking di Banco BPM.