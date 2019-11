Le app, lo svago e l’intrattenimento: un matrimonio felice

Il concetto di divertimento, nel tempo, non è cambiato.

A evolversi, più che altro, è stata la tecnologia, un veicolo fondamentale delle tante modalità che le persone hanno, da sempre, di relazionarsi al mondo.

A proposito del divertimento e del gioco, dunque, a cambiare possono essere i supporti tecnici e i personaggi/protagonisti in voga in un determinato momento storico, ma non di certo la radice stessa dello svago, fatta, spesso, di convivialità, relax, distrazione.

Oggi come oggi, alla luce dell’avvento di Internet nella vita delle persone, è proprio il web a dominare il mercato del divertimento, come dimostrano anche alcune ricerche in merito.

Ad esempio, secondo i dati diffusi da “Stile.it”, sulla base dell’indagine relativa di Trainline, oltre al meteo, i settori dominanti in merito all’uso delle applicazioni sono quella dei viaggi e della musica, insieme alle tradizionali app di messaggistica e a quelle dei social network, che rappresentano ormai un minimo comune denominatore tra gli internauti di ogni età.

In particolare, stando ai dati di cui sopra:

● Il 79 per cento e oltre degli italiani ritiene che servano mediamente almeno 3 app nel proprio dispositivo per poter organizzare in maniera ottimale un viaggio di piacere

● Quasi al 53 per cento è la statistica relativa alle app scaricate per ascoltare musica

● Tale statistica, in relazione alla fetta di campione considerato che va dai 16 ai 24 anni, raggiunge il 67 per cento e oltre in termini di gradimento.

Le app, poi, in molti casi, servono anche per garantire la fruizione di esperienze di divertimento reali, oltre ai già citati viaggi.

Esistono infatti delle applicazioni che consentono di prenotare in anticipo, e con tutti i vantaggi connessi, i biglietti per concerti oppure per l’accesso a parchi di divertimento: è il caso, ad esempio, di “DropTicket”, app che facilita, tra gli altri servizi, l’ingresso a Gardaland, Zoomarine, Leolandia e Mirabilandia. Un modo, dunque, per far sì che la tecnologia possa anche creare esperienze di connessione con il mondo reale.

Non a caso, si pensi a uno dei maggiori settori di intrattenimento in Italia, ovvero quello dei casinò. Se tra gennaio e settembre 2018, stando ai dati Agimeg, i principali casinò in Italia hanno raggiunto incassi pari a 190 milioni di euro e oltre, con più di un milione di visitatori, è pur vero che anche la versione online degli stessi è particolarmente attrattiva tra gli appassionati (con una spesa pari a 273 milioni di euro), suscitando probabilmente anche l’interesse a visitare i palazzi storici sede dei casinò stessi.

Le app sono di certo un traino importante per il settore, anche per gli stessi operatori, presenti sia in senso fisico che in versione online: per esempio, Sisal dispone sia di una versione mobile che di una app, dove sono presenti tutte le offerte, i bonus e le promozioni.

Insomma, app e mobile stanno diventando anche alleati imprescindibili di aziende e operatori presenti nel mondo reale.

Tutte le tendenze del momento: alcune delle app più curiose

Il divertimento, certo, può assumere diverse connotazioni: come si è detto i settori principali di attrattività, anche per le app, sono i giochi di vario genere (dai casinò fino ai games).

Ma esistono anche applicazioni in grado di fare scherzi agli amici (come quella per simulare delle chiamate false), di creare finte conversazioni Whatsapp o prime pagine fittizie di giornali, di modificare le foto in modo curioso, invecchiando o deformando i volti.

Altre app, invece, consentono agli utenti di doppiare pezzi di film famosi, di simulare addirittura la macchina della verità, così come altre applicazioni sono rivolte alla sfera della sessualità e dei sex toys.

Non mancano quelle per gli appassionati di moda e di outfit all’ultimo grido: dalle applicazioni che fanno lo shopping al posto delle persone, abbinando colori e materiali in modo impeccabile, fino a quelle che consentono di condividere foto del proprio look, di creare un guardaroba digitale e di osare con abbinamenti stravaganti.

I più piccini poi, hanno numerose app dedicate, da quelle a sfondo educativo e istruttivo, come “In volo con la matematica” e “Homo machina”, a quelle con tema letterario, come ad esempio “Gli animali di Pinocchio”.