Nel corso degli ultimi anni lo smartphone è entrato a far parte della vita quotidiana di tantissime persone, cambiando radicalmente le abitudini di chi durante la giornata lo utilizza in diverse situazioni. La società di ricerche App Annie ad inizio 2021 ha effettuato uno studio in 16 paesi dal quale si evince che ogni giorno una persona passa 4,2 ore con gli occhi sul proprio mobile device.

Una delle funzioni fondamentali di uno smartphone è la possibilità di scaricare le applicazioni. Alcune App sono veramente molto utili e non possono assolutamente mancare sui vostri telefoni cellulari: si va da quelle per la consultazione delle previsioni meteo a quelle dei quotidiani online, passando per le App di giochi, social media e messaggistica. Ma la lista non finisce certo qua, perchè ce ne sono veramente tantissime, tra cui una molto utile per la verifica delle vincite al Gratta e Vinci (iOS & Android).

Andiamo a scoprirle insieme quali sono le App più utili del 2021.

Skyscanner

Dopo oltre un anno di pandemia, moltissime persone sono tornate finalmente a viaggiare. Ed è per questo che in questa seconda parte del 2021 un’App veramente molto utile è stata Skyscanner. Grazie a questa applicazione si possono confrontare e prenotare in modo semplice e veloce i voli aerei, gli hotel ed i servizi di autonoleggio.

Stocard

Un’applicazione della quale non si può veramente più fare a meno è Stocard. Vi è mai capitato di imprecare perché vi trovate con il portafoglio pieno di carte fedeltà? Bene, grazie a Stocard è possibile trasferire sullo smartphone in formato digitale tutte le carte fedeltà dei tuoi negozi preferiti, di modo da averle sempre a portata di mano.

L’applicazione permette anche di tenere costantemente sotto controllo le varie offerte proposte dai vostri negozi preferiti.

Dropbox

Avere a disposizione i propri file in ogni momento della giornata, che siano questi documenti, foto o video, è ogni giorno più importante. Dropbox è un servizio di archiviazione su cloud che può essere gestito in modo molto efficiente anche tramite App dal proprio smartphone.

Noted

Oggi lo smartphone viene utilizzato quotidianamente anche al posto del vecchio blocco degli appunti. Per questo è importante avere a portata di mano un’App che sia funzionale ed efficiente, proprio come Noted. Grazie a questa applicazione infatti si possono registrare, salvare ed organizzare appunti e note vocali all’interno di un’unica interfaccia. Questa App è disponibile solo per i device Apple.

Idealo

Se siete dei fan degli acquisti online, allora Idealo è un’applicazione che non può assolutamente mancare sul vostro mobile device. Grazie a questa App infatti si possono confrontare molto velocemente i prezzi e le opzioni di acquisto dei prodotti che si desidera acquistare online. Trova l’offerta migliore ed il prezzo più basso in questo modo è veramente un gioco da ragazzi.