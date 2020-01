Le fotocamere sotto il display non arriveranno presto

La tecnologia che permetterà di inserire le fotocamere sotto il display degli smartphone non arriverà presto. Lo ha riferito il boss di Redmi, Lu Weibing, affermando che si è ben lontani dalla produzione di massa.

La tecnologia è in sviluppo da diversi anni e molte aziende hanno già realizzato i loro prototipi tra cui Xiaomi e OPPO. Questa soluzione e senz’altro la più pratica e accattivante ma Weibing ha spiegato tramite Weibo perché non vedremo presto tale tecnologia nei telefoni: le Camera-Under-Panel (CUP) non saranno prodotte in serie principalmente a causa della contraddizione tra il PPI dello schermo e la trasmittanza.

Infatti, l’attuale PPI sugli smartphone è di circa 400 mentre la trasmissione della luce in una telecamera è molto bassa. L’obiettivo di una fotocamera sotto uno schermo con un PPI in qualsiasi punto vicino si traduce in un’immagine alquanto distorta generando macchie di colore nell’area di visualizzazione, afferma Weibing.

Insomma, ci vorrà ancora un po’ di tempo con l’augurio di vedere i primi top di gamma full-screen nel 2021.