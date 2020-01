Da Huawei tre Pc Matebook e la Band 4 Pro

Huawei amplia il suo ecosistema di prodotti e servizi con nuovi laptop e wearable. Arrivano infatti tre i nuovi computer portatili Matebook X Pro 2019, Matebook D 14” e 15”. C’è poi il nuovo tracker HUAWEI Band 4 Pro.

Huawei MateBook

La serie MateBook offre performance di ultima generazione, esperienze video immersive, grazie agli schermi borderless FullView, portabilità, eccellente qualità costruttiva e un design che sposa i gusti dei più giovani.

MateBook D 14’’ e 15’’ AMD

Superano in termini di performance i loro predecessori, grazie al nuovo processore AMD Ryzen 5 3500U. Dotati di una gamma di funzioni migliorate, ampio display FullView, prestazioni eccellenti, collaborazione Multi-Schermo, accesso e avvio rapido tramite impronta digitale e connettività ad alta velocità, MateBook D 14’’ e 15’’ pesano rispettivamente 1.38 e 1.53kg e sono ideali per tutti quegli utenti sempre in movimento.

Huawei Matebook D 14″

Presentano una camera a scomparsa e uno schermo 16:9, con cornici laterali e superiori che misurano rispettivamente solo 4.8 mm e 5.3 mm. I display FullView trovano spazio in pc dalle dimensioni compatte, con un rapporto screen-to-body rispettivamente dell’84% e 87%. Novità importanti per quanto riguarda l’archiviazione in MateBook D 15’’: la memoria a doppio canale da 512 GB, dotata di due dispositivi di archiviazione composti da un disco a stato solido e un disco rigido, migliora le capacità di memoria del computer, mentre la tecnologia G-Sensor protegge il disco rigido da urti e cadute accidentali. Dispongono poi di Fingerprint Power Button: il pulsante due in uno che integra il sensore di impronte digitali in quello di accensione, in questo modo l’accesso al pc è One-Touch.

Huawei Matebook D 15″

Interagiscono velocemente con gli smartphone Huawei per un’esperienza Multi–Screen senza interruzione di continuità. Cellulare e computer si collegano rapidamente, grazie alla funzione Huawei Share OneHop. Dopo aver avvicinato il device alla zona NFC del pc, i due dispositivi saranno collegati. Una volta stabilita la connessione, il display dello smartphone sarà visualizzabile sul desktop del pc. In questo modo, sarà possibile trasferire i propri file da un dispositivo a un altro, accedere ai messaggi o e-mail presenti sul telefono, aprire le proprie app Android preferite e finalizzare un lavoro iniziato sul telefono direttamente sul computer godendo della comodità offerta da mouse e tastiera.

Huawei Matebook D 15″

Huawei MateBook D 14’’ e 15’’ supportano la ricarica rapida. Il primo con solo 30 minuti di ricarica raggiunge fino al 46% di autonomia. La sua batteria da 56 Wh promette un’autonomia fino a 10 ore di lavoro in ufficio, 9.5 ore di riproduzione video e 9.4 ore di navigazione web (con una ricarica completa). l caricabatterie del modello da 15” supporta anche la tecnologia SuperCharge, consentendo al pc di ricaricarsi fino al 54% in soli 30 minuti e permettendo – con carica completa – di lavorare per ben 7.2 ore in ufficio, sostenere 9.2 ore di riproduzione video e 8.8 ore di navigazione web. Il caricabatteria di entrambi i Matebook possiede due porte Type-C e può essere utilizzato anche come cavo per il trasferimento dati.

MateBook X Pro 2019

Dispone di Ultra FullView Display da 13,9 pollici per un rapporto screen-to-body del 90%. Lo schermo 3:2 supporta una risoluzione 3K (3.000×2.000 pixel) e la totalità della gamma di colori RGB.

Il portatile misura 14,6 mm di spessore e pesa solo 1,33 kg. Con processore Intel® Core i7-8565U di ottava generazione e una memoria interna da 512 GB, MateBook X Pro 2019 è un notebook potente, affidabile e comodo da portare con sé. Grazie a Huawei Share 3.0 OneHop, è possibile trasferire 500 foto in 1 minuto o 1 video da 1GB in 35 secondi. Un’altra novità dell’ultima versione di Huawei Share 3.0 è la possibilità di condividere la registrazione dello schermo del pc con uno smartphone.

HUAWEI Band 4 Pro

La nuova smartband è capace di calcolare il livello di ossigeno nel sangue e monitorare il battito cardiaco e il sonno, grazie alle tecnologie proprietarie Huawei TruSeen 3.5, Heart Rate Monitoring e TruSleep 2.0 Scientific Sleep.

Undici le modalità di allenamento outdoor e indoor monitorate. Grazie al GPS integrato è possibile registrare e tenere traccia delle attività outdoor, come corsa e nuoto, anche senza collegarsi ad uno smartphone.

La batteria garantisce un utilizzo continuativo e intensivo del dispositivo, fino a 7 ore con GPS attivo. Huawei Band 4 Pro vanta uno schermo Amoled da 0,95 pollici a colori con risoluzione da 240×120 pixel, racchiuso in una cornice metallica; il cinturino è in silicone e il peso complessivo del device di 25 grammi. Può essere utilizzato con smartphone Android (4.4 e versioni successive) e iOS (9.0 e successive).

Prezzi e disponibilità

· HUAWEI MateBook X Pro, nella configurazione i7/8GB/MX250 Touch Screen 14”, sarà disponibiledalle prossime settimane a 1.699 euro nella colorazione Gray.

· HUAWEI MateBook D 14”, nella configurazione R5-3500/8GB/512G SSD, sarà disponibile dalle prossime settimane a 699 euro nella colorazione Gray.

· HUAWEI MateBook D 15”, nella configurazione R5-3500/8GB/256G SSD, sarà disponibile dalle prossime settimane a 649 euro nella colorazione Silver.

Chi preordinerà i computer portatili dall’1 al 12 febbraio, e concluderà l’acquisto entro il 29 febbraio, riceverà in regalo lo smartwatch Watch GT 2 Matte Black. Inoltre, fino al 29 febbraio, i dispositivi della nuova gamma MateBook saranno venduti in abbinata con Microsoft Office 365 Personal.

· HUAWEI Band 4 Pro è disponibile da oggi nelle colorazioni Black e Red a 79.90 euro.