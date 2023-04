Le immagini del Vivo Pad 2 in tre colori

È stagione di leak per Vivo: dopo la fuga di notizie di ieri riguardante il pieghevole X Fold 2, arriva il momento del nuovo tablet. Si tratta del Vivo Pad 2, di cui sono trapelati render e specifiche.

Il tablet arriverà in tre colori: nero, viola e azzurro. Dal punto di vista del design si nota qualche miglioramento: la camera island è infatti circolare e molto più contenuta, ospitando comunque due fotocamere e un flash. Nella parte inferiore della scocca c’è poi un aggancio per inserire la tastiera removibile.

Dalle immagini lo schermo non si vede, ma possiamo immaginarcelo grazie alle specifiche fornite. Sarà infatti un display LCD di 12,1 pollici, con refresh rate di 144 Hz. Le già citate fotocamere saranno di 13 e 2 Megapixel rispettivamente, mentre la selfie cam è di 8 Megapixel.

Il chip scelto per il Vivo Pad 2 è il Dimensity 9000, accompagnato 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di memoria. Ci sarà infine una batteria da 10,000 mAh con supporto per la ricarica fino a 44 W. Il tablet dovrebbe lanciare in Cina il 20 aprile, quindi ci aspettiamo presto notizie.