Le migliori app per smartphone per comprare Bitcoin e company

In questa particolare congiuntura, in cui l’interesse per l’universo crypto è in costante aumento, l’attenzione riposta dai risparmiatori nella corretta valutazione degli strumenti più idonei alla negoziazione di token è decisamente elevata. Il canale preferito dagli investitori per acquistare asset digitali è rappresentato al momento dalle applicazioni per dispositivi mobili, poiché danno la possibilità di monitorare costantemente la situazione del proprio portafoglio e intervenire, qualora la situazione lo richieda.

Naturalmente un buon approfondimento di tutto ciò che il mercato ha da offrire è propedeutico all’inizio dell’attività di compravendita, tuttavia, è opportuno circoscrivere la scelta delle app esclusivamente ai software delle società di intermediazione solide e trasparenti.

Le App degli exchange più interessanti sul mercato

Tra le migliori app per Bitcoin e criptovalute merita una menzione particolare Coinbase, al momento l’applicazione del più grande exchange di crypto token, disponibile sia per Android sia per device Ios. La strumentazione messa a disposizione dell’utente, naturalmente, è la medesima della versione desktop: il conto operativo non prevede spese di mantenimento di alcun tipo e può essere alimentato mediante bonifico bancario o carta di credito -anche prepagata-; inoltre è possibile utilizzare Paypal, ma solamente in caso di prelievo. Il catalogo di asset negoziabili è molto vario, sono disponibili infatti più di cinquanta criptovalute con un ottimo assortimento di sottostanti emergenti. È chiaro che, acquistando direttamente la crypto su exchange, non è implementato il meccanismo di vendita allo scoperto, ma un aspetto interessante per i clienti è che possono fruire liberamente del portafoglio digitale della società per la custodia dei token.

Un’altra app molto apprezzata dai crypto investitori è Binance: si tratta di un exchange che offre più di trentacinque criptovalute negoziabili e, anche in questo caso, è ammessa esclusivamente l’operatività al rialzo. Per caricare il saldo del conto trading è possibile utilizzare il bonifico sepa, la carta di credito oppure iDeal, ma le ultime due opzioni prevedono una commissione rispettivamente di 1,8% del controvalore versato e 1,3 Euro per transazione. Una peculiarità di Binance è rappresentata dal fatto che in fase di negoziazione il prezzo del sottostante viene cristallizzato per 60 secondi, entro i quali è consentito inserire l’ordine: tale funzionalità garantisce all’investitore una maggiore precisione soprattutto nelle fasi di fast market.

Fra le migliori proposte degli store di Android e Ios, per quanto riguarda la compravendita di token su exchange, è possibile trovare Bitpanda, una delle società con più crypto asset acquistabili a catalogo. Dopo un rapido processo di registrazione si può accedere ad un conto trading completamente gratuito: il portafoglio messo a disposizione degli utenti è ben organizzato e garantisce una panoramica completa dei propri investimenti. Inoltre al suo interno è presente una funzione denominata Swap, attraverso cui si può scambiare un token contro un altro, senza passare prima per valuta fiat. Infine nonostante sia un exchange a tutti gli effetti -dotato di un portafoglio digitale fruibile gratuitamente dai clienti-, Bitpanda dà l’accesso a particolari token che replicano le performance dei principali metalli preziosi –Oro, Argento, Palladio e Platino-.

Etoro: il punto di incontro tra exchange e operatività in CFD

Una soluzione di investimento ibrida a tema crypto è rappresentata dalla applicazione di eToro: il noto intermediario finanziario, infatti, assicura ai propri utenti sia la negoziazione di token su exchange -con la facoltà di detenerli sull’apposito e-wallet– sia l’operatività su Contratti per Differenza che replicano il prezzo del sottostante digitale. In quest’ultimo caso, a differenza di quanto visto sino ad ora, gli utenti possono sfruttare anche la vendita allo scoperto per cercare spunti operativi sui trend al ribasso presenti sui vari strumenti finanziari.

Inoltre in entrambe le modalità agli utenti a consentito l’utilizzo del social trading, il network a tema finanziario in cui gli iscritti possono osservare le strategie condivise dagli investitori e decidere di replicarle sul proprio portafoglio.