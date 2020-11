Le offerte di Huawei per il Single’s Day, con promo e offerte lampo

In occasione del Single’s Day (Il giorno dei single, in cinese Guanggun Jie, una festa molto popolare tra i giovani cinesi che si celebra l’11 novembre) Huawei ha annunciato una settimana di promozioni e offerte, attive da oggi fino al 12 novembre su Huawei Store.

Il produttore di Shenzhen propone sconti fino al 50%, consegna gratuita di tutti gli acquisti e, per tutti coloro che effettueranno acquisti per un totale di almeno 200 euro su prodotti selezionati, mette a disposizione ulteriori 30 euro di sconto nel carrello.

Offerte lampo per il Single’s Day

Per dare inizio alla settimana di festeggiamenti, o meglio di sconti, Huawei ha previsto anche offerte lampo (ancora più convenienti) della durata di 24 ore. La settimana del Single’s Day Huawei si apre oggi con una promozione sugli auricolari FreeBuds Pro disponibili al prezzo di 149 euro (anziché 179 euro) solo per la giornata di oggi. A partire da domani le FreeBuds Pro costeranno 159 euro.

La seconda offerta lampo del day-one riguarda lo smartphone P30 lite disponibile solo per oggi a 189 euro (anziché 299,90 euro). Nel corso della settimana, invece, il P30 Lite sarà disponibile al prezzo di 229 euro.

Domani sarà la volta di altre offerte lampo. Tra i dispositivi audio in promozione le FreeBuds 3 e le FreeBuds 3i, disponibili rispettivamente a 89 e 69 euro (anziché 139 e 99 euro).

Anche per il comparto mobile è disponibile un’offerta flash moto rilevante per la giornata di domani. Protagonista sarà il Mate 30 Pro, disponibile per 24 ore a 499 euro (anziché 1.099 euro). Inoltre, tutti coloro che acquisteranno il Mate 30 Pro oggi, oppure tra il 7 e il 12 novembre, riceveranno inclusi nel prezzo un paio di auricolari FreeBuds 3.

Le altre offerte

Da oggi e fino al 12 novembre sarà possibile acquistare, tra gli altri, Huawei P smart 2021 e ricevere compresi nel prezzo di 229 euro gli auricolari FreeBuds 3i del valore commerciale di 99 euro.

P30 e P30 Pro saranno in offerta per tutto il corso della settimana al prezzo al pubblico di 429 e 599 euro anziché 649 e 849 euro ciascuno. Saranno inoltre abbinati ad altri prodotti dell’ecosistema Huawei. Infatti, tutti coloro che acquisteranno un P30 riceveranno compreso nell’acquisto Huawei Watch Fit (valore commerciale 129 euro). Chi acquisterà il P30 Pro, invece, riceverà inclusi nel prezzo gli auricolari FreeBuds 3 (valore commerciale 139 euro).

Notebook, tablet e wearable

Le offerte del Single’s Day riguarderanno anche notebook e tablet. Ecco qualche esempio.

Matebook X Pro 2020 (configurazione i7; 16GB+1TB) a 1.499 euro, con incluso nel prezzo Huawei Sound X (valore commerciale di 349 euro).

MateBook 13 (R5; 8+256G) a 499 euro anziché 699 euro.

MatePad e HUAWEI MatePad Pro WiFi rispettivamente a 199 euro (anziché 279 euro) e di 449 euro (al posto di 549), con incluso il router AX3.

Numerose anche le promozioni riservate agli indossabili di Huawei.

Watch Fit a 109 euro con inclusa la bilancia smart WiFi Body Fat Scale.

Watch GT2, in versione in Night Black a 129 euro con Body Fat Scale inclusa.

Oltre a queste super offerte sono tantissimi i prodotti Huawei in sconto in occasione del Single’s Day. Tutti i dettagli sono disponibili a questo link.