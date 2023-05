Le offerte internet casa più competitive del momento

Nelle nostre case la presenza della connessione internet è ormai indispensabile. Il mercato propone molte offerte e non è facile riuscire a fare una scelta. Vediamo insieme quali sono i parametri a cui prestare attenzione per sceglierne una che abbia rapporto qualità/prezzo vantaggioso.

Cosa considerare quando si cerca un’offerta internet casa

Il parametro principale che occorre tenere presente è il tipo di tecnologia che può raggiungere l’abitazione; inoltre, quando si sceglie tra le offerte internet casa, occorre considerare alcuni criteri essenziali come:

tipo di utilizzo della connessione internet;

costi da sostenere per l’attivazione ed eventuali penali in caso di rescissione anticipata dal contratto;

tempi di attivazione e condizioni contrattuali chiare

Quali sono le tecnologie disponibili sul mercato

Prima di occuparci delle offerte internet casa, è consigliabile vedere tra quali tipologie di linea è possibile scegliere:

fibra ottica: poter fruire di questa tecnologia è il massimo; è la più veloce (può arrivare a 2.5 Mbps) e affidabile (il metodo di posa dei cavi consente di renderli più resistenti alle varie sollecitazioni fisiche). A seconda del punto di arrivo del cavo ottico, la linea può prendere il nome di FTTH (Fiber To The Home – la copertura arriva all’interno dell’abitazione, fino alla borchia ottica) e FTTC (Fiber To The Cabinet – arriva all’armadio in strada e poi arriva a casa con il normale doppino di rame);

o ADSL: è la più comune e disponibile sul territorio, ma è più lenta e poco stabile, poiché i dati si spostano tramite cavi in rame. La velocità possibile dipende dalla distanza tra la centrale telefonica e dallo stato dei fili.

Le migliori offerte internet casa

In quest’ultimo periodo le aziende di telefonia fissa propongono offerte internet casa molto vantaggiose, soprattutto nel caso della cosiddetta convergenza, cioè quando il cliente possiede già una linea mobile con loro e decidono di aggiungere una linea residenziale.

Inoltre, esse forniscono, compreso nella tariffa offerta, il modem-router con una tecnologia adeguata al tipo di linea sottoscritta, ma sempre all’avanguardia per ciò che riguarda la connessione Wi-Fi e i suoi ultimi protocolli in materia di sicurezza, velocità e numero di dispositivi che si possono connettere.

Tra le migliori offerte internet casa spicca la seguente:

Fibra FTTH EPON: assicura una velocità teorica di download fino a 5Gbps, che vengono divisi tra le porte Ethernet e il WiFi. L’upload può raggiungere una velocità massima pari a 700 Mbps.

Fibra FTTH GPON: il dato relativo al download è pari a 2.5 Gbps, suddivisi tra connettività WiFi ed Ethernet, mentre l’upload può arrivare a 500 Mbps.



Da ricordare che i dati di velocità possono subire variazioni sulla base di parametri come la copertura, la congestione della rete, la tecnologia, la configurazione del server e il numero di dispositivi connessi contemporaneamente al wireless.

Entrambe le opzioni comprendono il modem-router in comodato d’uso con tecnologia Wi-Fi 6, che garantisce velocità, stabilità e raggio di trasmissione dei dati, oltre alla connessione contemporanea di più dispositivi in Wi-Fi.

Le velocità massime teoriche di navigazione sono:

Milano, Bologna e Torino: Upload 500 Mbps, Download 2500 Mbps;

altre città: Upload 700 Mbps, Download 5000 Mbps,



Mentre le minime dichiarate sono:

Milano, Bologna e Torino: Upload 31 Mbps, Download 100 Mbps;

altre città: Upload: 28 Mbps, Download 300 Mbps.



Al momento attuale, questa offerta può essere attivata solo se è presente la copertura in fibra nella zona del cliente, poiché non è disponibile la rete ADSL.

Il modem-router fornito insieme all’offerta di cui stiamo parlando è stato eletto, nell’ambito dei Servizi Telecomunicazioni, prodotto dell’anno 2023; inoltre questo può interfacciarsi con un’applicazione proprietaria, disponibile sia per Android sia per iOS. Questa permette funzioni avanzate come:

la verifica del corretto funzionamento della rete, suddividendo per occupazione della banda i dispositivi connessi, insieme alla frequenza di collegamento;