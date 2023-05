Xiaomi annuncia i dettagli di Poco F5 e Poco F5 Pro

Xiaomi continua a consolidarsi nel mercato degli smartphone di fascia media con i suoi due nuovi modelli, il Poco F5 e il Poco F5 Pro, che combinano ottime prestazioni e funzionalità ad un prezzo competitivo.

Sebbene il lancio fosse previsto per martedì, Xiaomi ha già reso noti i dettagli dei nuovi modelli sul suo sito Web negli Emirati Arabi Uniti. Il Poco F5 è una versione globale del Redmi Note 12 Turbo con caratteristiche leggermente inferiori in termini di memoria, mentre il Poco F5 Pro si presenta come un modello più performante con il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria flash.

Entrambi i modelli presentano schermi AMOLED da 120Hz, triple fotocamere, inclusa una fotocamera principale da 64 megapixel, e batterie da 5000 mAh con ricarica rapida di 67 watt, con il Pro che include anche la ricarica wireless fino a 30 watt. Nonostante ciò, i dispositivi non sono impermeabili.

I prezzi dei modelli Poco F5 e Poco F5 Pro non sono ancora stati comunicati, ma ci si aspetta che siano competitivi rispetto agli altri dispositivi di fascia media presenti sul mercato. La presentazione ufficiale è prevista per martedì 9 maggio.