Le Pixel Buds 2 si aggiorneranno costantemente, parola di Google

Google intende mantenere aggiornati i nuovi auricolari true-wireless Pixel Buds 2 apportando delle migliorie significative.

Quella di Big G sarà un’iniziativa “nel tempo” che vede gli aggiornamenti delle funzionalità per i Pixel Buds sparsi nel corso del loro ciclo di vita. Inoltre, se i nuovi Pixel Buds avranno successo, Google continuerà a fare questi aggiornamenti per le versioni future.

Gli auricolari true-wireless sono stati lanciati ufficialmente il mese scorso diventando disponibili per l’acquisto lo scorso 27 aprile negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, la società non ha rivelato quando arriverà la prima nuova funzionalità ma ha solamente specificato che vuole fare questi aggiornamenti periodicamente durante l’anno. Ovviamente, aggiungere funzioni come la cancellazione attiva del rumore sarà impossibile perché richiederebbe nuovo hardware e per questo motivo Google si limiterà alle funzioni software.