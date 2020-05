Realme Narzo 10 e Narzo 10A in vendita in India a partire dal 22 maggio

Dopo alcuni rinvii dovuti alla pandemia di Coronavirus, Realme ha finalmente annunciato la suo nuova gamma Narzo composta dai modelli Realme Narzo 10 e Realme Narzo 10A.



Il Narzo 10 e il Narzo 10A non sono telefoni completamente nuovi: si tratta degli smartphone da noi conosciuti come Realme 6i e Realme C3 e al momento riproposti per il mercato indiano.



Realme Narzo 10 è mosso dal chipset Helio G80, con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, e costruito attorno a uno schermo da 6,5 ​​”con risoluzione HD+. Sulla parte frontale c’è una singola fotocamera da 16 Megapixel ospitata in una tacca a goccia, mentre sul retro ci sono quattro sensori, con il principale da 48 Megapixel.



Un’altra caratteristica chiave di Narzo 10 è la batteria da 5.000 mAh con connettore Usb Type-C e ricarica rapida da 18 W.



Il Realme Narzo 10A integra un chipset Helio G70, abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, mentre lo schermo rimane lo stesso del Narzo 10. La fotocamera posteriore è così configurata: 12 + 2 + 2 Megapixel, mentre sul davanti troviamo un’ottica selfie da 5 Megapixel f/2.4. La batteria è da 5.000 mAh, la porta solo microUSB e la velocità di ricarica è standard di 10 W.



Alcune altre caratteristiche comuni degne di nota sono il posizionamento dello scanner delle impronte digitali sul retro; la presenza della radio FM e la memoria espandibile. Sia Narzo 10 sia Narzo 10A installano Android 10 e la Realme UI.

Prezzi e disponibilità gamma Narzo

Realme inizierà a vendere Narzo 10 in due colorzioni (bianco e verde) il 18 maggio ora indiana a un prezzo di circa 146 euro. Il Narzo 10A, disponibile iblu e bianco, costerà invece 104 euro e sarà venduto a partire dal 22 maggio. Al momento la disponibilità di questi smartphone è riservata al mercato indiano.