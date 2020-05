Volantino Trony Happy Price: sconti e consegna gratuita fino al 15 maggio

Trony ha inaugurato il suo nuovo volantino online che si chiama “Happy Price“, e che contiene un’ampia rassegna di prodotti a prezzi scontati.

Il nuovo volantino Trony ha validità dal 9 al 15 maggio e offre numerose promozioni, assicura la consegna gratuita sui prodotti evidenziati a catalogo a permette, su un numero determinato di articoli, di acquistare pagando a rate (fino a 20) e a tasso zero.

Gli sconti sono piuttosto convincenti, perché sono compresi fra il 20 e il 40 per cento, a seconda dei prodotti.

Nel volantino troviamo Tv, smartphone, cellulari per anziani, accessori per telefonia, auticolari, smartwatch, aspirapolveri e macchine per il caffè, frigoriferi, fotocamere e forni a microonde.

Una rassegna molto vasta in grado di accontentare i gusti e le necessità degli utenti.

Come detto, i prezzi sono scontati e permettono di acquistare un ferro da stiro a 69 euro, un microonde a 49 euro, una scopa elettrica a 49 euro, un Tv a 180 euro. E molto altro ancora.

Le offerte del nuovo volantino Trony sono valide solamente per acquisti online. Chi volesse prendere visione di tutto il catalogo sconti può navigare QUI.