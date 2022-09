Si torna sui banchi di scuola con i monitor Huawei. Le offerte e un coupon per acquistare con il 7% di sconto

Finite le vacanze, si torna a scuola. Il conto alla rovescia è iniziato. E con esso le offerte delle aziende che realizzano dispositivi e strumenti tecnologici in grado di aiutare la nostra routine quotidiana, ma soprattutto lo studio.

Le promo su Huawei Store

L’esempio perfetto è lo store di Huawei, un portale sempre ricco di novità dove ognuno potrà trovare il dispositivo più consono alla propria attività professionale o domestica, business o di intrattenimento.

Proprio in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, Huawei ha messo a punto una serie di di promozioni per coloro che desiderano acquistare nuovi strumenti per affrontare al meglio il ritorno in aula, ma anche per chi vuole semplicemente mettersi in tasca un prodotto ad alto tasso tecnologico e a un prezzo speciale.

Fra questi, spiccano due monitor, il MateView SE e il MateView GT da 34 pollici, utili sia per le esigenze dometiche quotidiane sia per migliorare la qualità del lavoro o dello studio. Vediamone nel dettaglio le caratteristiche tecniche e le offerte.

Tutti i monitor possono essere acquistati con uno sconto del 7% inserendo il coupon ABTS7.

MateView SE

Il nuovo HUAWEI MateView SE è disponibile in su Huawei Store in due versioni: la versione Vertical è infatti acquistabile a 199,90 euro, mentre quella Standard a 169,90.

Inserendo il coupon ABTS7 si avrà diritto ad un ulteriore sconto del 7%.

MateView SE offre un display da 23,8 pollici con risoluzione di 1.920×1.080 pixel, ratio 16:9, gamma cromatica P3 di livello cinematografico e luminosità di 250nits.

Grazie a cornici sono molto sottili MateView SE offre un rapporto schermo-corpo del 92% e un ampio angolo di visualizzazione di 178 gradi. Lo schermo ha ottenuto la certificazione SGS di ridotto affaticamento visivo e le certificazioni di bassa emissione luce blu e zero sfarfallio rilasciate da TÜV Rheinland, in quanto si è dimostrato efficiente nel sopprimere le tante fonti di affaticamento per gli occhi.

Alla base del dispaly c’è un joystick a 5 direzioni che permette di accedere a un menù “on-screen-display” facile da utilizzare e personalizzabile dall’utente. MateView SE è il primo monitor Huawei a introdurre la modalità eBook: riducendo moderatamente la temperatura del colore, rende lo schermo più leggibile per un effetto di lettura simile all’esperienza di lettura su carta stampata. Tutto ciò può ridurre notevolmente gli effetti negativi dei colori sugli occhi durante la lettura e favorire un’esperienza di lettura più immersiva, supportando l’utente a concentrarsi meglio su ciò che sta leggendo e alleviando molti dei disagi solitamente causati dalla lettura a schermo molto prolungata. La modalità eBook è pensata proprio per coloro che lavorano molte ore alla modifica di testi o che leggono a lungo su schermo.

Il design del supporto dello schermo ti consente di modificare a piacimento le impostazioni verticale e orizzontale, da 0° a 90°.

Le porte incorporate sul retro dello schermo rendono semplice la connessione con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui laptop, schermi e console di gioco con supporto per porte DP e HDMI.

Sei, infine, le modalità fra cui scegliere, a seconda dell’utilizzo che si sta facendo dello schermo.

MateView GT

Per chi è alla ricerca di un monitor che esalti anche i gameplay più complessi grazie alla curvatura dello schermo e a una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, ideale per i videogiochi, HUAWEI MateView GT da 34” (edizione standard) è disponibile a meno 100 euro sul prezzo di listino, cioè a soli 399 euro.

Anche in questo caso il coupon da utilizzare per ottenere un ulteriore sconto sull’acquisto è ABTS7.

Il monitor ha un pannello da 34 pollici in formato 21:9, con una risoluzione di 3.440×1.440 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz. Lo schermo offre un eccellente fedeltà cromatica, fino a 350 nits di luminosità, un rapporto di contrasto 4.000:1 e, naturalmente, il supporto HDR.

L’OSD si controlla attraverso un joystick a 5 direzioni.

Dove acquistare

La promozione del Back to School è disponibile solo fino al 15 settembre. I dettagli delle promozioni attive sono consultabili su Huawei Store, l’e-commerce proprietario di Huawei, accedendo alla URL: https://consumer.huawei.com/it/offer/

Tutti i monitor possono essere acquistati con uno sconto del 7% inserendo il coupon ABTS7.

Tutti gli utenti che acquisteranno su Huawei Store, come sempre, oltre alla consegna rapida gratuita, avranno diritto al reso gratuito entro i 14 giorni dalla consegna del prodotto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.