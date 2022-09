Apple cambia tutto: arrivano Watch Serie 8, Watch SE 2 e Watch Ultra

L’ottava generazione di smartwatch Apple è stata ufficializzata questa sera. L’Apple Watch Series 8, dal suo nome, succede quindi ad un anno di distanza dalla Series 7 con alcune interessanti novità e una gamma che ora prevede anche un modello Ultra e il più abbordabile SE 2.

Apple Watch Series 8

In termini di design, l’azienda di Cupertino non rivoluziona la sua formula e mostra un conservatorismo estetico con un aspetto sempre arrotondato e bombato.

Le novità sono a livello dei sensori: nel quadrante è stato integrato un sensore di temperatura oltre al controllo del ciclo mestruale femminile. Apple assicura che il suo Watch sarà in grado di misurare la temperatura ogni cinque secondi con una precisione degna di un termometro tradizionale.

Ovviamente, la sicurezza dei dati è al centro delle specifiche del progetto: i dati archiviati sull’orologio saranno completamente crittografati, proprio come quelli inviati ad iCloud. Per accedervi è necessaria una password.

Altra novità interessante: la famosa modalità Low Power, o modalità a basso consumo, come da copione. L’idea alla base è di estendere la durata della batteria dalle normali 18 ore a 36 ore. Apple promette anche il roaming internazionale, ovvero la connessione all’estero. Questa nuova funzionalità è retroattiva per Apple Watch Series 5.

Altre nuove funzionalità includono la capacità dell’orologio di rilevare un incidente d’auto e proporre un contatto immediato con i numeri preferiti.

Prezzo e uscita

Apple non ha fornito dettagli sulle dimensioni del prodotto (schermo, custodia), né sul chip al suo interno.

L’Apple Watch Series 8 sarà disponibile dal 16 settembre: la versione GPS da 41 mm costa 509 euro, quella GPS + cellular 549 euro. In versione 48 mm i prezzi da 549 a 669 euro rispettivamente per le versioni GPS e GPS+ cellular.

Apple Watch SE 2: l’alternativa per tutti

Accanto a Watch Series 8 e Watch Ultra, un nuovo smartwatch contenuto nel prezzo si aggiunge al catalogo: Watch SE 2.

Il design è stato rinnovato per offrire uno schermo più grande del 30% rispetto al Watch Series 3, riducendo radicalmente l’impronta di carbonio della sua produzione (-80%).

L’Apple Watch SE 2 guadagna anche in termini di funzionalità. Troviamo ad esempio lo stesso rilevamento degli incidenti dell’Apple Watch Series 8, ma anche Family Setup, la funzione che permette di configurare l’orologio connesso dei propri figli dallo smartphone dei genitori. Una caratteristica che mancava al primo Watch SE. Inoltre, è pubblicizzato come il 20% più veloce rispetto alla generazione precedente. Non variano invece le altre funzionalità tranne che il rilevamento delle cadute, particolarmente utile agli anziani.

Prezzo e uscita

L’Apple Watch SE 2 sarà disponibile il 16 settembre a partire da 309 euro per il modello da 40 mm solo GPS e 359 dollari per il modello GPS + cellulare. Le versione da 44 mm partono rispettivamente da 349 e 399 euro. Saranno tre i colori: argento (argento), mezzanotte (blu scuro) e starlight (nero).

Apple Watch Ultra

Nasce la categoria degli smartwatch premium. Prezzo alto, aspettative alte per quanto riguarda le funzionalità offerte. Per iniziare, questa versione Ultra si distingue come dovrebbe dai fratelli con un design più imponente. Non è mai stato integrato uno schermo così grande in un Apple Watch e sarà ben due volte più luminoso (2000 nits) rispetto a qualsiasi altro display dell’orologio.

Un pulsante nuovo arancione compare sul lato. Verrà utilizzato per attivare i comandi rapidi (ad esempio, avviare gli esercizi all’istante). La Digital Crown è dentellata e più grande. C’è anche un secondo altoparlante per fornire un volume più alto, mentre microfoni saranno in grado di captare meglio la voce. La cassa è in titanio e misura 49 mm. Grandissimo.

A chi è rivolto Apple Watch Ultra? Semplice, agli atleti che praticano sport estremi che richiedono particolare resistenza. La cassa è protetta da vetro zaffiro per affrontare qualsiasi situazione: dal deserto a 55 gradi o in cima a una montagna a -20 gradi.

Apple ha ottimizzato le sue capacità GPS con doppia frequenza, L1 e L5, combinate con nuovi algoritmi dedicati alla geolocalizzazione. Questo modello offre il GPS più preciso mai progettato per un Apple Watch.

Anche l’applicazione Compass è stata migliorata: in particolare consente di posizionare dei segnalini per, ad esempio, trovare la propria tenda. È anche possibile ripercorrere la strada in caso di smarrimento e tornare sullo stesso percorso.

Un allarme in grado di produrre un suono di 86 decibel può segnalare anche la presenza a 180 metri. Ovviamente questo Apple Watch Ultra resiste facilmente all’acqua grazie alle sue certificazioni WR100 ed EN 13 319 fino a una profondità di 40 metri.

In termini di autonomia, Apple promette fino a 36 ore con una singola carica. Meglio: un nuovo sistema di ottimizzazione previsto per questo autunno aumenterà a 60 ore.

Prezzo e uscita

L’Apple Watch Ultra sarà disponibile al prezzo di 1.099 euro in versione GPS + Cellular a partire dal 23 settembre.