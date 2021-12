Le regole e come si gioca al Lotto online

C’è stato un tempo in cui per poter prendere parte ai concorsi relativi a giochi come il Lotto era strettamente necessario recarsi presso una ricevitoria, in modo tale da compilare la schedina cartacea. Oggi, però, la rivoluzione digitale ha cambiato le carte in tavola e ha spostato il piano dello svago responsabile sul web. È proprio online e tramite internet che si può infatti giocare e restare aggiornati in tempo reale sui risultati in diretta delle estrazioni del Lotto ma non solo. In che modo? Sia consultando il portale ufficiale che effettuando il download dell’app My Lotteries, strumento molto semplice e intuitivo da utilizzare.

Il conto gioco, la schedina digitale e la riscossione dei premi

Per poter giocare al Lotto online la prima cosa da fare sarà aprire un conto gioco, operazione che si potrà effettuare scegliendo uno tra i molti rivenditori autorizzati direttamente via app, per poi effettuare la registrazione (devono essere inseriti una serie di informazioni e dati). Se già siete in possesso del conto gioco (o in ogni caso dopo averne aperto uno) potrete accedere usando le credenziali attraverso My Lotteries: compilerete la schedina online per giocare al Lotto direttamente nella sezione dedicata. In molti, durante i primi approcci, si chiedono se effettivamente le probabilità di vincita e i premi in palio con il Lotto online siano i medesimi del gioco effettuato nella tradizionale ricevitoria. La risposta è sì: le probabilità di vincita sono le stesse, così come è identica la struttura dei premi messi in palio.

Non resta che scaricare l’app ufficiale del Lotto e degli altri giochi di lotteria direttamente dagli store digitali (nel caso si utilizzi il sistema operativo iOS) oppure utilizzando i file apk (su Android). Per quanto riguarda un momento clou come quello della riscossione, sarà utile precisare come le vincite di fascia bassa (entro i 10.500,00€ al lordo delle ritenute di legge del 8%) vengano in via diretta accreditate sul proprio conto gioco. Le vincite di fascia alta, ovvero quelle superiori all’importo appena indicato, necessitano di un iter diverso per la riscossione. Il titolare del conto gioco tramite il quale si è effettuata la giocata risultata vincente deve fare espressa richiesta di riscossione a una filiale qualsiasi di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, oppure direttamente presso l’Ufficio Premi Lotto Italia S.r.l., viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma.

Grazie all’app My Lotteries è possibile giocare ovunque ci si trovi. Come detto, basta il conto gioco attivo e l’accesso all’app My Lotteries. La schedina può essere presentata indicando i numeri desiderati (si sceglie dall’1 al 90) oltre ovviamente agli importi, alle Ruote e alle sorti. Con l’abbonamento si possono giocare gli stessi numeri per più concorsi (10 al massimo), così come è possibile ripetere una giocata multipla fino a un tetto massimo di 20 volte. Sarà infine utile ricordare come selezionando una certa Ruota del Lotto (che varia tutti i mesi) si potrà ottenere assieme alla propria giocata e in via del tutto gratuita una combinazione di 5 simboli. Quest’ultima consente di prendere parte all’estrazione del Simbolotto, gioco completamente gratuito e abbinato a gioco del Lotto, con in palio premi dedicati.