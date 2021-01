L’ECG arriva in Italia su Galaxy Watch3 e Watch Active 2

Samsung ha appena annunciato di aver ricevuto il via libera dall’Unione Europea e da molti altri paesi per il rilascio delle funzioni legate alla rilevazione della pressione sanguigna e l’ECG su Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2.

In totale, altri 31 paesi tra cui l’Italia stanno ottenendo le nuove funzionalità per i due smartwatch. Gli utenti negli stati membri dell’Unione Europea possono ora utilizzare le funzionalità più recenti, così come quelli in Cile, Indonesia e Emirati Arabi Uniti.

“Per effettuare misurazioni della pressione sanguigna e dell’elettrocardiogramma, gli utenti devono avere l’app Samsung Health Monitor installata sia sul Galaxy Watch3 o Galaxy Watch Active2 che sul proprio smartphone Galaxy. L’app Samsung Health Monitor viene installata automaticamente quando gli utenti aggiornano il proprio smartwatch Galaxy alla versione più recente tramite l’app Galaxy Wearable. L’app per smartwatch aprirà quindi un collegamento, che indirizzerà gli utenti alla pagina di download dell’app per smartphone nell’app Galaxy Store”, afferma Samsung.

L’azienda sudcoreana spiega che l’aggiornamento per l’app Samsung Health Monitor sarà disponibile a partire dal 4 febbraio su Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2.

Fare un ECG sugli smartwatch Samsung è un processo che richiede solo 30 secondi.

“La funzione dell’elettrocardiogramma funziona analizzando l’attività elettrica del cuore tramite un sensore su Galaxy Watch3 o Galaxy Watch Active2. Apri semplicemente l’app Samsung Health Monitor quando sei comodamente seduto e assicurati che l’orologio sia fissato saldamente al polso. Quindi, poggia l’avambraccio su una superficie piana e posiziona leggermente un dito della mano opposta sul pulsante superiore dello smartwatch per 30 secondi. L’app misurerà quindi la frequenza cardiaca e il ritmo, che verranno classificati come ritmo sinusale (un normale battito cardiaco regolare) o AFib (quando il cuore batte in modo irregolare) “, spiega l’azienda.

Si può vedere il nuovo ECG e la funzione di misurazione della pressione sanguigna in azione nel video qui sotto.