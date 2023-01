Lenovo annuncia il ThinkPhone by Motorola, uno smartphone per la produttività aziendale – CES 2023

Al CES di Las Vegas Motorola ha presentato lo smartphone Lenovo ThinkPhone: si tratta di uno smartphone prodotto da Motorola ma che assomiglia molto a un laptop Lenovo ThinkPad.

E infatti il dispositivo è dotato di una serie di specifiche premium unite a un design particolare per integrarsi al meglio con il ThinkPad, come l’ultimo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 che presenta anch’esso numerosi miglioramenti lato security.

Grazie a ThinkPhone, i clienti avranno a disposizione una suite completa di funzionalità di sicurezza e assistenza supportata da ThinkShield. I dipartimenti IT potranno avere così la certezza che i dispositivi aziendali siano protetti grazie a soluzioni avanzate integrate basate su hardware e IA, come Moto Threat Defense. Le aziende possono, inoltre, attivare facilmente i ThinkPhone per gli utenti finali con Zero Touch e gestire l’intero parco smartphone con soluzioni di device management come Moto OEMConfig e Moto Device Manager.

Display da 6,6 pollici

Il ThinkPhone è costruito attorno a un display OLED da 6,6 pollici con risoluzione 2.400×1.080px e frequenza di aggiornamento di 144Hz. Lo schermo offre anche il supporto HDR10+.

Il dispositivo è mosso da un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a 8 GB o 12 GB di Ram e con tagli di memoria di archiviazione da 128 GB, 256 GB o 512 GB.

C’è una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68W.

Lo smartphone è certificato con standard militare MIL STD 810H, è progettato con una leggera fibra aramidica più resistente dell’acciaio, una scocca in alluminio aeronautico e Gorilla Glass Victus, in modo da sopportare facilmente urti e cadute fino a 1,25 metri.

Lenovo ThinkPhone by Motorola dispone della connettività Think 2 Think alimentata da Ready For, una serie di funzioni legate alla produttività che consente agli utenti aziendali di godere di una perfetta integrazione tra ThinkPhone e ThinkPad.

Funzioni per la produttività

Instant Connect: il telefono e il PC rilevano la vicinanza reciproca e si connettono tramite WiFi.

il telefono e il PC rilevano la vicinanza reciproca e si connettono tramite WiFi. Unified Clipboard: consente il trasferimento immediato tra i dispositivi di un testo copiato o foto recenti, documenti scansionati e video, incollandoli in qualsiasi app del device di destinazione.

consente il trasferimento immediato tra i dispositivi di un testo copiato o foto recenti, documenti scansionati e video, incollandoli in qualsiasi app del device di destinazione. Unified Notifications: le notifiche del telefono appaiono immediatamente nel Centro operativo di Windows. Facendo clic su una di esse si avvia automaticamente la corrispondente applicazione dello smartphone sullo schermo del PC.

le notifiche del telefono appaiono immediatamente nel Centro operativo di Windows. Facendo clic su una di esse si avvia automaticamente la corrispondente applicazione dello smartphone sullo schermo del PC. File Drop: permette di trascinare e rilasciare facilmente i file tra il ThinkPhone e il PC.

permette di trascinare e rilasciare facilmente i file tra il ThinkPhone e il PC. App Streaming: consente di aprire qualsiasi applicazione Android direttamente su un PC.

consente di aprire qualsiasi applicazione Android direttamente su un PC. Advanced Webcam: le potenti fotocamere e le funzionalità basate su IA del ThinkPhone permettono di utilizzarlo come webcam per tutte le videochiamate.

le potenti fotocamere e le funzionalità basate su IA del ThinkPhone permettono di utilizzarlo come webcam per tutte le videochiamate. Instant Hotspot: abilita la connessione a Internet con un solo clic, direttamente dal PC, per sfruttare la connettività 5G del ThinkPhone.

Motorola e Microsoft stanno inoltre collaborando per offrire ulteriori esperienze, tra cui l’aggiunta di funzionalità push-to-talk attraverso l’iconico tasto rosso del ThinkPhone, consentendo agli utenti di comunicare istantaneamente con l’app Walkie Talkie tramite Microsoft Teams.

Fotocamere

Lenovo ThinkPhone è dotato di una fotocamera principale da 50 Megapixel f/1.8 con pixel binning 4-1, dotata sia di PDAF sia di OIS. All’obiettivo principale si affianca un sensore ultrawide da 13 Megapixel f/2.2 con Macro Vision. Sul fronte c’è una fotocamera selfie da 32 Megapixel con messa a fuoco automatica.

Disponibilità Lenovo ThinkPhone by Motorola

Lenovo ThinkPhone by Motorola sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane. Al momento Lenovo non ha reso ancora noto il prezzo di vendita.