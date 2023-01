Wifi gratis per tutti a bordo degli aerei di Delta Air a partire dal 1 febbraio

Delta offrirà a tutti i passeggeri, in partnership con T-Mobile, la connessione Wi-Fi veloce e gratuita a bordo sulla maggior parte dei voli domestici a partire dal 1° febbraio. Delta è la prima grande compagnia aerea statunitense ad offrire il Wi-Fi gratuito come elemento centrale della sua customer experience.

La compagnia installerà il servizio su oltre 700 aeromobili abilitati Viasat entro la fine del 2023. Delta ha inoltre annunciato di voler offrire il Wi-Fi gratuito sulla sua flotta internazionale e regionale entro la fine del 2024.

“Al lavoro, a casa e in ogni dove la connessione è un elemento imprescindibile della nostra quotidianità, e un viaggio con Delta non deve fare eccezione” ha detto Ed Bastian, CEO di Delta al CES 2023 di Las Vegas. “Il nostro progetto è da tempo quello di poter offrire a 9.000 metri di quota un’esperienza simile a quanto si vive a terra.”

I passeggeri potranno accedere al nuovo servizio utilizzando le proprie credenziali SkyMiles o registrandosi, a terra o in volo, al programma di fidelizzazione per connettersi gratuitamente a bordo.

“In T-Mobile siamo convinti che rimanere in contatto quando si viaggia dovrebbe essere un’esperienza facile e senza soluzione di continuità“, ha affermato Mike Sievert, CEO di T-Mobile. “I clienti di T-Mobile ottengono già il Wi-Fi gratuito in volo e ora stiamo collaborando con Delta per offrire questa esperienza a tutti i passeggeri, indipendentemente dal loro provider wireless, in modo che chiunque viaggi con Delta possa accedere alla connessione Wi-Fi, dal decollo all’atterraggio.“