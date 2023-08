Lenovo Legion Go, il nuovo portatile da gaming ispirato a Nintendo Switch

Dopo Steam Deck e Asus ROG Ally (senza dimenticare, ovviamente, Nintendo Switch) arriva un nuovo dispositivo nel mondo delle console da gaming portatili. Si tratta di Lenovo Legion Go, mostrato in alcune immagini trapelate. Andiamole a vedere.

Lenovo, in effetti, sembra avere preso molta ispirazione proprio da Nintendo Switch. I due controller, infatti, sono rimovibili: in aggiunta però ci sono illuminazione RGB e un trackpad, sicuramente utilissimo per la navigazione.

Molto probabilmente Lenovo Legion Go userà il chip AMD Ryzen 7040 Phoenix. Avrà inoltre uno schermo da 8 pollici con cornici abbastanza sottili, anche se al momento non c’è menzione della risoluzione o del tasso di aggiornamento. Ci sono poi uno slot per schede microSD, una presa per le cuffie, pulsanti di accensione e volume, e una porta USB-C nella parte superiore del dispositivo. Inoltre, nella parte inferiore è presente una seconda porta USB-C.

Nella parte posteriore del dispositivo si possono vedere una serie di pulsanti, assieme a un supporto e un’uscita per la ventilazione. Molto probabilmente questi pulsanti potranno essere configurati a piacimento. Ultimo dettaglio del Lenovo Legion Go, molto interessante: una rotella di scorrimento sul controller destro. Insomma, attendiamo altre informazioni su questo prodotto che sembra essere davvero valido.