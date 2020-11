Huawei potrebbe impiegare, nelle fotocamere dei suoi prossimi smartphone di fascia alta, le cosiddette “lenti liquide“.

Si tratta di una particolare lente in grado migliorare ampiamente la stabilizzazione dell’immagine e i tempi di messa a fuoco. Il tempo di messa a fuoco dovrebbe essere ridotto a due millisecondi corrispondenti al tempo di messa a fuoco dell’occhio umano.



Secondo quanto riportano numerose fonti provenienti dalla Cina si dice che la tecnologia verrà utilizzata in primo luogo sulle fotocamere tele: invece di spostare fisicamente gli obiettivi, il modulo cambierà la forma del liquido permettendo una migliore e più veloce messa a fuoco. La sezione liquida della lente verrà modificata con degli impulsi elettrici.



La nuova tecnologia dovrebbe anche permettere di avere ottiche maggiormente resistenti agli urti, rispetto ai tradizionali motori di messa a fuoco.

Secondo un noto leaker cinese, l’obiettivo sarà accoppiato con il sensore Sony IMX782 non ancora annunciato e sarà utilizzato sull’ottica tele.